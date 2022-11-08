Arjantin’deki olaylı maçta 11 kırmızı çıktı

Arjantin Şampiyonluk Kupası Finali'nde Boca Juniors ile Racing Club arasında karşılaşmada kırmızı kartlar havada uçuştu. Mücadelede hakem Facundo Tello, tam kez 11 kırmızı kartına başvurdu. Müsabakanın normal süresi 1-1 eşitlikle sona ererken, uzatmaların 118. dakikasında Carlos Alcaraz'ın attığı golle, Boca Juniors'u 2-1'lik skorla mağlup eden Racing Club, kupayı müzesine götüren takım oldu. 90+5. dakikada Boca Juniors'da Villa, Racing Club'da ise Carbonero ilk kırmızı kartları gören isimler oldu. Uzatmalarla birlikte yedek oyuncular dahil 7 Boca Juniors, 3 Racing Club oyuncusuna direkt kırmızı kart çıkaran hakem Facundo Tello, yoğun itiraz sonucu Boca Juniors Teknik Direktörü Hugo Ibarra'ya gösterdiği kartla birlikte, toplamda 11 kez kırmızı kartına başvurmuş oldu.

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