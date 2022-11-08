İzmir derbisinin biletleri satışa çıktı

Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Turu'nda Göztepe, 10 Kasım Perşembe günü Bucaspor 1928'i konuk edecek. Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma saat 14.00'te başlayacak.



Müsabakanın bilet fiyatları da satışa açıldı. Biletler, bugün saat 11.00 itibarıyla Passolig sistemi üzerinden taraftarların alımına sunuldu.



Karşılaşmanın bilet fiyatları ise şu şekilde:

1. Kategori: 120 TL + 11 TL Passolig Hizmet Bedeli

2. Kategori: 100 TL + 9 TL Passolig Hizmet Bedeli

3. Kategori: 55 TL + 5 TL Passolig Hizmet Bedeli

4. Kategori: 35 TL + 4 TL Passolig Hizmet Bedeli

5. Kategori: 15 TL + 3 TL Passolig Hizmet Bedeli

6. Kategori: 15 TL + 3 TL Passolig Hizmet Bedeli

Misafir Tribünü: 15 TL + 3 TL Passolig Hizmet Bedeli

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