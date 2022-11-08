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Kupa şöleni

Ziraat Türkiye Kupası 4. tur heyecanı bugün oynanacak mücadelelerle başlıyor. Günün maçında G.Saray, Of’u ağırlayacak.

8.11.2022

Kupa şöleni
Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan bugün, yarın ve perşembe günü oynanacak 4. Eleme Turu müsabakalarıyla devam edecek. Mücadeleler tek maç eleme sistemi üzerinden oynanacak. Günün önemli karşılaşmasında Galatasaray, bugün evinde saat 21.00'de Ofspor ile mücadele edecek. Sarı-kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk'un kupa randevusunda fazla forma şansı bulamayan isimleri oynatması bekleniyor. Son olarak derbide Beşiktaş'ı mağlup eden Galatasaray, Kastamonu'dan sonra Ofspor'u da eleyerek kupada da yoluna devam etmek istiyor. Ege ekipleri de bugün kritik müsabakalarda ter dökecek. Saat 14.00'te Uşakspor, 1. Lig ekibi Yeni Malatyaspor'a konuk olacak. Saat 19.00'da ise Nazilli Bld, deplasmanda Adana Demir önünde tur arayacak.
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