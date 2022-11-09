Arkas spor zor virajda

Arkas Spor Erkek Voleybol Takımı, CEV Kupası son 32 turu ilk maçında yarın Belçika temsilcisi Caruur Volley'e konuk olacak. Gent kentinde bulunan Edugo Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek Carurr Volley-Arkas Spor maçı, 22.30'da başlayacak. Yunanistan'dan Nikolaos Fragkakis ile Polonya'dan Katarzyna Sokol'un yöneteceği zorlu karşılaşmanın rövanşı ise 16 Kasım Çarşamba günü İzmir'de oynanacak. ÖZDEN: FORMUMUZ İYİ

Avrupa kupalarında 120. maçına çıkacak Arkas Spor, daha önceki 119 müsabakada 60 galibiyet ve 59 yenilgi (6'sı hükmen) aldı. Avrupa Kupası'na iyi bir başlangıç yapıp Belçika'dan galibiyetle dönmeyi hedeflediklerini belirten basın sözcüsü Uğur Özden, "Takımımızın form durumu gayet iyi. CEV Voleybol Kupası'na da güzel bir giriş yapma amacındayız. Ekibimize başarılar diliyoruz" diye konuştu.

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