Futbolun kalbi Turkuvaz Medya’da attı! Süper Lig’de sezonun en iyileri belli oldu

Turkuvaz Medya Grubu'nun amiral gemisi SABAH tarafından düzenlenen ve artık gelenekselleşen Uluslararası Futbol Ekonomi Forumu'nun (UFEF) 5.'si bugün düzenlendi. Organizasyona Turkuvaz Medya'nın Alibeyköy'deki merkez binası ev sahipliği yaptı. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin katılımıyla gerçekleşen organizasyon, futbola yön veren isimleri, devletin kurumlarını, başarılı sporcuları ve spora yatırım yapan markaları bir araya getirdi.

SEZONUN EN İYİLERİ BELLİ OLDU

FotoMaç'ın düzenlediği "Süper Lig'in En İyileri Ödül Töreni'nde" ödüller sahibini buldu.

-Fotomaç Özel Ödülü: Mehmet Büyükekşi

-Ziraat Türkiye Kupası Onur Ödülü: Sivasspor

-Türk Futboluna Üstün Hizmet Ödülü: Mustafa Denizli

-Türk Futbolunda Fark Yaratan Teknik Direktör: İlhan Palut

-Yılın Çıkış Yapan Teknik Direktörü: Nuri Şahin

-Yılın Takımı: Trabzonspor

-Yılın Teknik Direktörü: Abdullah Avcı

-Yılın Başkanı: Ahmet Ağaoğlu

-Yılın 10 numarası: Anastasios Bakasetas

-Yılın En Değerlisi: Marek Hamsik

-Yılın Kalecisi: Uğurcan Çakır

-Yılın Sol Stoperi: Abdülkerim Bardakcı

-Yılın Sol Beki: Guilherme

-Yılın Sol Kanat Oyuncusu: Kerem Aktürkoğlu

-Yılın Sağ Kanat Oyuncusu: Rachid Ghezzal

-Yılın Sağ Stoperi: Samet Akaydın

-Yılın Sağ Beki: Onur Bulut

AMPUTE TAKIMI ÖDÜLÜNÜ ALDI

FotoMaç'ın düzenlediği Süper Lig'in En İyileri Ödül Töreni'nde 'Futbolda Tarih Yazanlar' ödülü, Dünya şampiyonu olan Ampute Futbol Milli Takımı'nın oldu. Millilere ödülünü, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu verdi.

Dursun Özbek: "Okan hoca, G.Saray'a başarılar getirmiş bir futbolcuyken, şimdi de teknik adam olarak G.Saray'ın başarısı için koşturan bir kardeşimiz. G.Saray taraftarı, yapılan yorumları süzmesini iyi bilir. Biz gerçekçi yorumlarla ilgileniyoruz, diğerleriyle ilgilenmiyoruz."

Dursun Özbek: "Galatasaray'ın bugünkü geliri 1 milyar TL."

ICARDI'NİN BONSERVİSİ ALINACAK MI?

"Galatasaray, Mauro Icardi'yi mali açıdan son derece başarılı bir şekilde transfer etmiştir. Icardi dünya yıldızı bir futbolcu. Galatasaray, şartlarına uyarsa bu transferi yapar ancak kulübünün satmak isteyeceğini düşünmüyorum."

Ahmet Ağaoğlu: "Transfer sürecindeki sıkıntıların birçok nedeni vardı ancak başlıcası ekonomik nedenlerdi. Talip olduğumuz oyuncuların istediği ücretler, karşılayabileceğimiz ücretler değildi. 3 oyuncu, bizim şartlarımızı kabul edince sözleşme imzaladık. Normalde devre arası olunca, transfer dönemi de açılıyordu. Takıma katılan oyuncular da ikinci kampta yer alabiliyordu. Bu sezon durum farklı. Enteresan bir süreç yaşayacağız. Bana göre Dünya Kupası'ndan sonra lig yeniden başlayacak."

TFF BAŞKANI MEHMET BÜYÜKEKŞİ: "BU KABUL EDİLEMEZ"

Mehmet Büyükekşi: "İkinci devrenin başından itibaren, hem Süper Lig hem de alt lig maçlarında konserler düzenleyeceğiz. Bu çalışmayı bütün liglerimize yayarak, eşitlik ilkemizi hayata geçirmiş olacağız."

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, dijitalleşmeye önem verdiklerini söyleyerek, "Türkiye'de E-devlet var, TFF'de her şey el ile yapılıyor, bu kabul edilemez" dedi. Başkan Büyükekşi, marka değerinin arttırılması ile ilgili ise, "Türk futbolunun marka değerini arttırmak için el ele mücadele etmemiz gerekiyor" ifadelerini kullandı.



Uluslararası Futbol Ekonomi Forumu, Turkuvaz Medya'da düzenleniyor. Forumun açılış oturumuna TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi konuk oldu. Pandemi döneminde en fazla zararı gören sektörlerden birinin futbol olduğunu aktaran Başkan Büyükekşi, "Henüz 5 ay önce göreve başladık. Federasyon olarak kulüplerin yaşadığı sıkıntılara gelir kaynakları oluşturmak için elimizden gelen çabayı gösteriyoruz. Göreve geldiğimizde acil çözüm bekleyen sorunlardan biri naklen yayın ihalesiydi. Bu da futbolun en büyük gelir kaynağı. Bizden önce yaklaşık 7 aydan beri yapılan çalışmalara Kulüpler Birliği ile mutabık kalınan rakamın 2 milyar 50 milyon TL olduğunu öğrendik. Bu rakamda mutabık kalınmış. Göreve geldikten sonra 'rakamı nasıl arttırırız' dedik. 3 gün içerisinde çok daha yüksek rakama sonuçlandırdık. Böylece ekonomi adına ilk adımımızı atmış olduk. Amacımız futbolumuzun marka değerini yükselterek hem naklen yayın hem de diğer gelirleri arttırmak. Bunun için de hazırladığımız yan projeleri hayata geçiriyoruz" şeklinde konuştu.

"DAHA FAZLA SPONSOR DAHA FAZLA GELİR DEMEK"



Başkan Büyükekşi, TFF 2. ve 3. Lig'e yayıncı kuruluş ihalesini de sonuçlandırdıklarını ifade ederek, "Adaylarımızı açıkladıktan sonra ilk günden itibaren futbolda eksikliğini hissettiğimiz 4 konunun altını çizdik. 1.'si güven konusunu gündeme getirdik. 2 adalet, 3 eşitlik ve 4 şeffaflık. Federasyon olarak göreve geldiğimiz ilk günden bu yana kulüplerimize eşit mesafede duruyoruz. Bunu da kararlılıkla sürdüreceğiz. En üst liginden en alt lige kadar bütün olarak marka değerimizi tabandan tavana arttırmamız gerekiyor. Bu hedefimize uygun olarak 2 ve 3. lig kulüplerimizin kalıcı gelir için naklen yayın ihalesini imzaladık. Bu liglerin canlı yayınlanmasıyla izlenebilirliği, tanınırlığı daha da artmış olacak. Sponsorların bu takımlara ilgisi artacak. Kulüpler için yeni gelir kapısı açılacak. Bu futbolcuların vitrine çıkmasıyla kulüpler futbolcu satışından önemli gelirler elde etmiş olacak. Daha şeffaf daha güvenli maçlar daha fazla sponsor ile daha çok gelir demek" diye konuştu.





"EKONOMİK OLARAK GÜÇLÜ HALE GELİP MADDİ SIKINTI YAŞANMAMASI DOĞRU EKONOMİ MODELİ İLE OLABİLİR"



Kadın futbolunda da yayın ihalesini sonuçlandıracaklarının altını çizen Başkan Büyükekşi, kulüplerin kuracağı alt yapı akademileri ile futbolcu yetiştirip yurt dışına satmasının önemli katkı sunacağını aktararak, şu cümlelere yer verdi:



"Kulüplerin gelirlerinden biri olan tribün gelirleri artması için daha fazla kadın ve çocuk taraftar için konser programlarımız var. İlkini açılış maçında yaptık. Özellikle bu çalışmayı tüm liglere yayarak eşitlik prensibini de hayat geçirmiş olacağız. Ekonomik olarak en büyük sıkıntı kulüplerin 25 milyar TL borcu var. Önümüzdeki yıllarda faizleriyle hesapladığımızda 50 milyara dayanacağını tahmin ediyoruz. Kısa, orta ve uzun vadede projeler yaparak birlik ve beraberlik içinde çalışıp, çözüm üretmek zorundayız. Ekonomik olarak güçlü hale gelip, maddi sıkıntı yaşanmaması doğru ekonomi modeli ile olabilir. Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor gibi takımların gelirleri diğer Anadolu kulüplerinin gelirlerine göre daha iyi durumda. Özellikle Anadolu kulüpleri daha fazla sıkıntı yaşıyor. Maçlara bakınca 2 bin, 3 bin kişiyle maçlar oynanıyor. Anadolu kulüplerimizin naklen yayından beklediği pay yüzde 70 ile 90 arası yer tutuyor. Gelir kaynaklarını çeşitlendirmemiz gerekiyor. Birçok kulübün altyapısından yetiştirmiş olduğu oyuncularla gelir elde ettiklerini görüyoruz. Bizim kulüplerimiz için de en doğru modelin bu olduğunu düşünüyoruz. Sponsorlar futbola fayda sağlıyor ancak kuracağımız güçlü altyapı ile yetişecek futbolcularımızın yurt dışına yüksek katma değer ile satış yapılması ile hem kulüp hem ülke ekonomisine büyük katkı sağlayacak."



"DIŞARDAN FUTBOLCU GETİREREK ALTINDAN KALKMAMIZ ÇOK ZOR"



Süper Lig kulüpleri başta olmak üzere her takıma akademi zorunluluğu getireceklerini belirten Mehmet Büyükekşi, "Türk futbolunun sıkıntılı dönemden çıkması için en önemli konu altyapı. Yurt dışından futbolcu getirerek altından kalkmamız çok zor. Cumhurbaşkanımız ile toplantı yaptık. Süper Lig takımları başta olmak üzere akademi zorunluluğu getireceğiz. Bunun için çalışmalara başladık. Avrupa'nın en genç nüfusunsa sahip ülkelerinden biriyiz. Futbol için bu gençlerimizi yetiştiren antrenörlerin yeterli kalitede olması gerekiyor. Bundan sonra yurt dışından yabancı oyuncu getirmek yerine altyapıda yetiştirecek hoca getirmemiz gerekiyor. Oyuncuların hepsi aynı hafta, aynı eğitimi alacak. Altyapılarda görev yapan antrenörlerin maaşlarının çok düşük olduğunu görüyoruz. Bunu da günümüz şartlarına uyarlamak istiyoruz. Bu projede önce hocaları eğiteceğiz. Sonra da 6 ay Türkiye Futbol Federasyonu olarak maaşlarını biz vereceğiz. Böylece buraya kültür getirip 6 aydan sonra kulüplerimizin daha iyi devam etmesini istiyoruz. Almanya, İspanya ve Hollanda'da milli takımlar bazında özellikle U takımlarının altyapısını ziyaret etmeyi planlıyoruz. Akademileri ziyaret edeceğiz. Bunlardan önce Giresun ve Trabzonspor altyapı tesislerini gezdik. Altınordu'yu ziyaret edeceğiz. Hem yurt içi hem yurt dışında en iyi örnekleri bulup akademi programını hayata geçireceğiz. 17- 18 yaşından sonra futbolcu yetiştirme hedefi olamaz. Temel sağlam olursa bina da sağlam olur. Her yaş grubunun prensipleri farklı. Her yaşın uzman antrenörü farklı olacak. Uzmanların yetişmesi için de çalışmalarda bir takım firmalarla görüşüyoruz. Trabzonspor da aynı firma ile çalışmaya başlamış. Gençlerimiz, çocuklarımız kendi yaşlarına uygun temel eğitimleri alacak. Sağlıklı beslenmelerini de sürdürmüş olacak" açıklamasını yaptı.

BAŞKANLAR MEDYA MERKEZİNDE BULUŞTU

5. buluşmaya Bakan Kasapoğlu'nun yanı sıra Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, TFF yönetimi, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu ile Süper Lig kulüp başkanları ve futbolun önde gelen aktörleri katıldı. FotoMaç Ödül Töreni'nde de sürpriz isimler bir araya geldi.