Manisa Futbol 23 Elazığ önünde

SPOR Toto 1. Lig'de 4 maçtır bileği bükülmeyip üst üste 2 galibiyetle Play-Off hattına yerleşen Manisa Futbol Kulübü, bugün Ziraat Türkiye Kupası 4. eleme turunda evinde 23 Elazığ FK ile karşılaşacak. Mümin Özkasap Stadı'ndaki mücadele saat 14.00'te start alacak. Karşılaşmanın hakemi Demokrat Özgür Güneş. Tek maçlı eleminasyon usulüne göre oynanan bu turda kazanan taraf adını üst tura yazdıracak. Normal sürede eşitlik olması halinde 15'er dakikalık iki uzatma bölümü oynanıp, yine beraberlik bozulmazsa seri penaltı atışlarına geçilecek. Siyah-beyazlı ekip kupada bu sezon daha önce Eynesil Belediyespor'u penaltılarla elemişti.

ANIL KOÇ TAKIMA DÖNDÜ

Manisa Futbol Kulübü'nde sürpriz bir gelişme yaşandı. Siyah-beyazlılarda, sezon başında kadro dışı bırakılan 27 yaşındaki orta saha oyuncusu Anıl Koç, yönetim ve teknik heyetle görüştükten sonra affedildi ve takımla çalışmalara katılmaya başladı. Geçen sezon Kasımpaşa'dan transfer edilen ve 1. Lig'de 25 maçın 15'inde siyah-beyazlı formayı ilk 11'de giyen Anıl 1 gol, 1 asistlik performans sergiledi. Kulüp, "Anıl Koç yeniden takıma dönmüştür. Oyuncumuza siyah-beyazlı forma altında başarılar diliyoruz" açıklaması yaptı.

SERVET SARUN