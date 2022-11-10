Futbolun kalbi Turkuvaz’da attı

Turkuvaz Medya Grubu'nun amiral gemisi SABAH tarafından düzenlenen ve gelenekselleşen Uluslararası Futbol Ekonomi Forumu'nun (UFEF) 5.'si dün gerçekleşti. Turkuvaz Medya'nın Alibeyköy'deki merkez binasında gerçekleşen organizasyonda Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi de yer alırken forum futbola yön veren isimleri, devletin kurumlarını, başarılı sporcuları ve spora yatırım yapan markaları buluşturdu. UFEF'te T.C. Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde son 21 yılda sporda çok büyük adımların atıldığını anlatan Bakan Kasapoğlu "Ülkemizde çok önemli bir futbol DNA'sı var. Önemli bir futbol birikimiz, önemli bir futbol tarihimiz var. Bu potansiyeli en güçlü şekilde kullanmaya devam edeceğiz. Hedefimiz, her alanda her branşta olduğu gibi futbolda da zirvede yer almaktır" dedi.

ADETA BİR DEVRİM GERÇEKLEŞTİRDİK

Kasapoğlu sözlerine şöyle devam etti: "21 yılda on binlerce spor tesisi inşa ettik. Adeta bir devrimi gerçekleştirdik. Yetenek taramaları, gençleri spora teşvik eden, sporcuyu yönlendiren programlar hayata geçirdik. Yüzme bilmeyen kalmasın projesiyle son 3 senede 5 milyona yakın gencimize yüzme öğrettik. 2002 yılında 300 bin bile olmayan lisanslı sporcu sayımız şu an 12 milyon. 8 bin 393 adet basketbol potası, 610 adet yüzme havuzu inşa ettik. Pek çok spor branşında başarıda sürdürülebilirliği sağladık."

YEŞİL SAHALARIN YÖNETİCİLERİ BULUŞTU

SABAH Gazetesi tarafından düzenlenen Uluslararası Futbol Ekonomi Forumu'nun 5. buluşmasına Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin yanı sıra TFF yönetimi, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu ile Süper Lig kulüp başkanları, futbolun önde gelen aktörleri ve Turkuvaz Medya yönetimi de katıldı.

'AKADEMİ ZORUNLUĞU GETİRECEĞİZ'

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, Turkuvaz Medya'nın düzenlediği Uluslararası Futbol Ekonomi Forumu'nda açıklamalarda bulundu. "Göreve geldiğimiz ilk günden bu yana kulüplerimize eşit mesafede duruyoruz" diyen Büyükekşi "Türk futbolunun sıkıntılı dönemden çıkması için en önemli konu altyapı. Yurt dışından futbolcu getirerek altından kalkmamız çok zor. Cumhurbaşkanımız ile toplantı yaptık. Süper Lig takımları başta olmak üzere akademi zorunluluğu getireceğiz. Bunun için çalışmalara başladık" yorumunu yaptı.