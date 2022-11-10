İşte Süper Lig’in Oscarları

Fotomaç gazetesi tarafından düzenlenen "Süper Lig'in En İyileri" ödül töreni dün İstanbul'daki Turkuvaz Medya Merkezi'nde düzenlendi. Futbolda Tarih Yazanlar Ödülü, Ampute Milli Takımı'na verilirken Fotomaç Özel Ödülü TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'ye, Futbolda Yılın Takımı Ödülü geçen sezon şampiyonluk coşkusu yaşayan Trabzonspor'a, Futbolda Yılın Teknik Direktörü Ödülü ise bordo-mavililerin Teknik Direktörü Abdullah Avcı'ya verildi.

Futbolda Yılın Başkanı ödülünün sahibi de yine Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Yılın En Değerli Yabancı Futbolcusu ödülü de aynı takımdan Marek Hamsik'e takdim edildi.

Türk Futboluna Üstün Hizmet Ödülü Mustafa Denizli'ye, Türk Futbolunda Fark Yaratan Teknik Direktör Ödülü Konyaspor'un teknik patronu İlhan Palut'a verildi.

Palut'a plaketi, Türk futboluna üstün hizmet onur ödülünü kazanan Mustafa Denizli takdim etti. Sahnede Palut'un doğum günü de kutlandı.