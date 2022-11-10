İtalyan devi, Fenerbahçe’nin iki yıldızının peşine düştü

Süper Lig ve Avrupa'da gösterdiği performans sonrası dikkatleri çeken Fenerbahçe'de Avrupa'nın dev kulüpleri yıldız oyuncular için adeta sıraya girdi. Jesus'un gelmesiyle bazı oyuncuların fiziksel ve zihinsel gelişimlerinde artış görüldü. Geçen seneden beri gösterdikleri performans sonrası Arda Güler ve Ferdi Kadıoğlu, transferin gözdesi haline geldi. Sarılacivertlilerden daha önce Eljif Elmas ve Kim Min- Jae'yi kadrosuna katan İtalyan devi Napoli şimdide bu isimler için harekete geçti. Napoli, Ocak ayında iki oyuncuyu birden kadrosuna katmak için cazip bir teklif paketiyle İstanbul ekibinin kapısını çalacak.

Sarı-lacivertlilerin ise iki oyuncuyu da astronomik bir teklif gelmedikçe satmayı düşünmediği öğrenildi. Teknik direktör Jesus'un da yönetime iki oyuncuya da ihtiyacı olduğunu ilettiği belirtildi. Fenerbahçe'nin ve Türk futbolunun gelecekteki en büyük yıldız adayı olan Arda sarı-lacivertli formayla şampiyonluk yaşamadan ayrılmayı hiç istemiyor.