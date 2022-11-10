Judoda tarihi başarı

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de 6-10 Kasım tarihleri arasında düzenlenen IBSA Para Judo Dünya Şampiyonası'nda Görme Engelli Milli Judocular, tarihi bir başarıya imza attı. Ukrayna, İran, Brezilya ve Fransa gibi ülkeleri geride bırakmayı başaran milliler, Türkiye'yi zirveye taşıdı. 37 ülkenin yarıştığı şampiyonanın birinci gününde, Döndü Yeşilyurt J1-57 kiloda dünya şampiyonu olarak altın madalya kazandı. Zeynep Çelik J2-57 kiloda dünya şampiyonu olurken, Ecem Taşın Çavdar J1-48 kiloda, Abdurrahim Özalp ise J1 60 kiloda dünya 2'ncisi olarak gümüş madalyanın sahibi oldu. Şampiyonanın ikinci gününde Esmer Taşkın J1-70 kiloda dünya şampiyonu, Raziye Uluçam J2 -70 kiloda gümüş madalya kazandı. Nazan Akın Güneş J1 +70 kiloda Onur Taştan J1 +90 kiloda, İbrahim Bölükbaşı ise J2 +90 kiloda bronz madalya kazandı. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da kazanan milli sporcuları tebrik etti.

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