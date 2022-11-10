Milli heyecan

FIBA 2023 Dünya Kupası Elemeleri 2. Tur I Grubu'nda yarın sahasında Belçika ile 14 Kasım Pazartesi günü de deplasmanda Sırbistan'la karşılaşacak A Milli Erkek Basketbol Takımı'nda oyuncular, Dünya Şampiyonası'na katılmaya odaklandı. Milli basketbolculardan Buğrahan Tuncer, Belçika Milli Takımı'nın tanıdıkları bir takım olduğunu belirterek, "Belçika maçını kazanarak Sırbistan maçına odaklanmak istiyoruz. Şanssızbir yaz geçirdik ancak şu an gayet iyiyiz. Önemli oyuncularımız eksik. Onların yokluğunda iyi işler başarıp Dünya Şampiyonası'na gitmek istiyoruz" dedi. Uzun bir aranın ardından milli takıma çağrılan Scottie Wilbekin ise zor bir fikstürün beklediğini söyledi. Milli takım kampından ayrılarak perşembe günü Fenerbahçe Beko ile THY Avrupa Ligi müsabakasına çıkacağını, bir gün sonra ise ay-yıldızlı formayla yeniden sahada olacağını anlatan Wilbekin, "Çok uzun bir hafta olacak" dedi.

ÇOK HEYECANLIYIM

Milli formaya yeniden kavuşmanın büyük heyecanını yaşadığını vurgulayan Göksenin Köksal ise "Türk Milli Takımı'nın formasını giymek her Türk gencinin istediği bir şeydi. Benim için de çok büyük bir gurur ve onurdur. İnşallah burada 2'de 2 yaparız ve amacımıza ulaşırız" dedi.