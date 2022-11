Spor camiasından "10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü" mesajları

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, federasyonlar ve bazı kulüplerin anma mesajları şu şekilde:

GENÇLİK VE SPOR BAKANI MEHMET MUHARREM KASAPOĞLU

"Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü vefatının 84. yılında saygıyla ve rahmetle yâd ediyorum."

TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU

"Cumhuriyetimizin kurucusu, büyük komutan, tüm dünyanın saygı duyduğu devlet adamı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, vefatının 84. yıl dönümünde, rahmet, saygı, minnet ve özlemle anıyoruz.

Millet egemenliğine dayanan, yeni ve modern bir devlet kurarak güzel yarınlarımızın temellerini atmasının yanı sıra, fikirleri ve yaptıklarıyla tüm dünyaya örnek teşkil eden bir lider olan Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, daha güçlü bir Türkiye için en kıymetli yol göstericimiz olmaya devam edecektir.

Türkiye Futbol Federasyonu olarak; Atatürk'ün "Ben sporcunun zeki, çevik ve ahlaklısını severim" sözleriyle nitelendirdiği çağdaş sporcuları yetiştirmek, Türk futbolunu geliştirmek, yaygınlık kazandırmak ve uluslararası düzeyde rekabet edecek bir futbol yapısı oluşturma çalışmalarımıza kararlılıkla devam edeceğimizi belirtmek istiyoruz.

Bu düşüncelerle, vefatının 84. yıl dönümünde Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları ile vatanımız uğruna fedakarca şehit ve gazi olan tüm kahramanlarımızı bir kez daha rahmetle, minnetle yad ederek; aziz hatıralarının önünde saygıyla eğiliyoruz."

TÜRKİYE BASKETBOL FEDERASYONU

"Cumhuriyetimizin kurucusu, bağımsızlık mücadelemizin önderi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, aramızdan ayrılışının 84. yılında rahmet ve minnetle anıyoruz.

Atatürk bütün hayatını vatanına adamakla kalmayarak; askeri, siyasi ve insani yönleriyle de dünyaya örnek bir lider olmuştur. Fikirleri, Cumhuriyetimizi geleceğe taşırken en kıymetli rehberimizdir.

Bu toprakları bizlere vatan olarak emanet eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Kurtuluş Savaşı kahramanlarımız başta olmak üzere, bütün şehit ve gazilerimizi bir kez daha şükranla yâd ediyorum."

TÜRKİYE VOLEYBOL FEDERASYONU

"Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu, Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, ebediyete intikal edişinin 84. yılında minnet, özlem, saygı ve rahmetle anıyoruz."

FENERBAHÇE

Senden ayrı geçen 84. yılda eşsiz sevginle yaşıyoruz, sonsuz özlemle anıyoruz...

Senden aldık!

İnadı... Azmi.. Cesareti.

Nezaketi... senden aldık.

Maviyi... Çınarı... selviyi...

Toprağı sevmeyi...

Toprağı vatan yapanları sevmeyi senden aldık.

Öyle güzel severdin ki çocukları,

"Çocuk" diye seslenirdin sevdiklerine.

Çocuk olabilmenin değerini senden aldık.

Genç olduk,

"Birinci vazifemizi" senden aldık.

En zor zamanda bile dünyaya meydan okuma cüretini senden aldık.

Bilimin hakikatini...

Sanatın değerini...

Sporun, sporcunun kıymetini...

En güzel eserin, eğitilmiş nesiller olduğu nasihatini senden aldık.

Bugün,

Eşitliğin yanında

Milyonlarla omuz omuza

Haksızlığın karşısında

Sözlerimizin arkasında

Umutla, dimdik durabiliyorsak eğer...

"Biz bu duruşu... senden aldık"

GALATASARAY

"Bugün 10 Kasım.

Ve her 10 Kasım gibi içimizde bir parça hüzün var.

Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 84. Yılında bir aradayız.

O'nu saygı ve rahmetle anıyoruz.

Biz, Mustafa Kemal Atatürk'ü sadece bugün anmıyoruz sevgili arkadaşlar.

O'nun ilke ve değerlerini ilelebet taşıyıp, gelecek kuşaklara aktararak, O'nu yaşatarak, her zaman anıyoruz.

Türk olmayan takımları yenme hedefiyle her spor branşında en iyisi olmak için çalışarak anıyoruz.

En zor anlarda bile vazgeçmeyerek, inanarak, kimsenin hayal etmediği başarılara ulaşarak anıyoruz.

Galatasaray olarak, şanlı geçmişimizle Cumhuriyet'in yüzü olarak, O'nu yaşadığımız her an anıyoruz ve anmaya devam edeceğiz."

BEŞİKTAŞ

"Cumhuriyetimizin 100. yıla, Camiamızın 120. yıla ulaşmasını, Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün o dönemde kimsenin hayal dahi edemediği Cumhuriyet ülküsüne borçluyuz.

Beşiktaş JK olarak, 20 yaşımızdan beri Ata'mızın temel ülküsü olan Cumhuriyetimizin izindeyiz; Ata'mızın gösterdiği yoldan yürüyoruz ve sonsuza kadar yürüyeceğiz... 10 Kasım'ın verdiği hüznü, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları olarak, onun ilkelerine ve hedeflerine sonsuza kadar bağlı kalarak daha fazla anlamlandırabiliriz.

Aziz hatırası önünde saygıyla eğildiğimiz Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü özlemle minnetle anıyoruz."

TRABZONSPOR

"Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü vefatının 84. yılında saygı, sevgi ve özlemle anıyoruz."

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR

"Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü saygı, özlem ve minnetle anıyoruz..."

ADANA DEMİRSPOR

"Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu ulu önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü saygı, minnet ve özlemle anıyoruz."

ALANYASPOR

"Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü vefatının 84. yılında rahmet, minnet ve şükranla anıyoruz."

KAYSERİSPOR

"Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü saygı, sevgi ve özlemle anıyoruz."

KONYASPOR

"Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü sevgi ve saygı ile anıyoruz."

ANTALYASPOR

"57 yıllık yaşam, 11 savaş, 24 madalya, 7 nişan, 13 kitap, 1 ülke ve milyonlarca özgür insan! Bir liderden fazlası Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e saygı ve minnetle..."

GAZİANTEP FK

"Cumhuriyetimizin kurucusu, bağımsızlığımızın öncüsü, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü saygı, sevgi ve minnetle anıyoruz."

KASIMPAŞA

"Ölümünün 84. yılında, Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ü sevgi, saygı ve özlemle anıyoruz."

FATİH KARAGÜMRÜK

"Aramızdan ayrılışının 84. yılında Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü saygı ve özlemle anıyoruz."

ANKARAGÜCÜ

"Cumhuriyetimizin kurucusu, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü, aramızdan ayrılışının 84. yıl dönümünde sevgi, saygı ve özlemle anıyoruz!"

GİRESUNSPOR

"Saygı, sevgi ve özlemle... #10Kasım"

HATAYSPOR

"'Beni görmek demek, mutlaka yüzümü görmek demek değildir. Benim fikirlerimi, benim duygularımı anlıyorsanız ve hissediyorsanız, bu kafidir.' Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü rahmet, minnet ve saygıyla anıyoruz."

SİVASSPOR

"Millî mücadelemizin başkomutanı, Cumhuriyetimizin kurucusu, geleceğimize yön veren büyük lider Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü vefatının 84'üncü yılında sevgi, saygı, özlem ve rahmetle anıyoruz."

İSTANBULSPOR

"Cumhuriyetimizin Kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, aramızdan ayrılışının 84. yıl dönümünde saygıyla, minnetle ve özlemle anıyoruz."

ÜMRANİYESPOR

"'Fikirler ölmez, izin silinmez.' Aramızdan ayrılışının 84. yıl dönümünde Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü saygı, sevgi ve özlemle anıyoruz."

ANADOLU EFES

"Bizi aydınlığa kavuşturduğun için minnettarız... Sonsuza kadar... "

VAKIFBANK SPOR KULÜBÜ

"Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü saygı ve özlemle anıyoruz."

ECZACIBAŞI SPOR KULÜBÜ

"Atatürk'ün Kızları olarak, Cumhuriyetimizin kurucusu, ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk anısına yaşam alanlarımızı yeşillendiriyor, ölümsüz fikirleri ve hedeflerinin ışığında yolumuzu aydınlatıyoruz.

Sevgi, saygı ve bitmeyen bir özlemle anıyoruz..."