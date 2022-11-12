Fenerbahçe’de deprem

Stat: Ülker
Hakemler: Arda Kardeşler, Serkan Olguncan, Cevdet Kömürcüoğlu
FENERBAHÇE: Altay Bayındır, Ferdi Kadıoğlu, Serdar Aziz, Szalai, Alioski (Dk. 79 Serdar Dursun), Arao (Dk. 86 Arda Güler), Zajc (Dk. 62 Crespo), İrfan Can Kahveci (Dk. 79 Emre Mor), Rossi (Dk. 62 Osayi-Samuel), Valencia, Pedro
BİTEXEN GİRESUNSPOR: Onurcan Piri, Görkem Sağlam (Dk. 72 Berişbek), Arias, Perez, Alper Uludağ, Mejia, Campuzano (Dk. 90+1 Murat Cem Akpınar), Kuwas (Dk. 72 Savicevic), Sainz, Serginho (Dk. 90+1 Sergen Piçinciol), Bajic (Dk. 82 Oğulcan Çağlayan)
Goller: Dk. 19 Valencia (Penaltıdan) (Fenerbahçe), Dk. 71 ve 83 Sainz (Bitexen Giresunspor)
Kırmızı kart: Dk. 40 Pedro (Fenerbahçe) Sarı kartlar: Dk. 26 Perez, Dk. 46 Arias, Dk. 63 Alper Uludağ (Bitexen Giresunspor)
İSpor Toto Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe, evinde Bitexen Giresunspor'a 2-1 mağlup oldu.
71. dakikada konuk ekibin eşitliği sağlayan golü geldi. Sağ kanattan yapılan ortada Serdar Aziz topu kafayla uzaklaştırmak istedi. Ceza sahası sol çaprazında Sainz, önünde bulduğu meşin yuvarlağı yakın direk dibinden filelerle buluşturdu: 1-1
83. dakikada Bitexen Giresunspor öne geçti. Serdar Aziz'in ceza sahası önünde arkasına döndüğü sırada dengesini kaybetmesiyle topu alan Sainz, kaleciyi de çalımlayarak sağ çaprazdan meşin yuvarlağı boş kaleye ikinci kez gönderdi: 1-2
84. dakikada Emre Mor'un sağ çaprazdan getirdiği topla buluşan Serdar Dursun'un şutunda, meşin yuvarlak üstten auta gitti.
Bitexen Giresunspor, ikinci yarıda bulduğu gollerle Fenerbahçe'yi 2-1 yendi.