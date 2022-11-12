Heyecan tam gaz

Ziraat Türkiye Kupası 5. Eleme Turu kura çekimi dün TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu'nda gerçekleşti. TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin açılış konuşmasını yaptığı kura çekime, TFF Başkan Vekili Yalçın Orhan, Yönetim Kurulu Üyeleri Volkan Can ve Murat Şahin, Genel Sekreter Kadir Kardaş, Genel Sekreter Yardımcısı Özcan Şepik ve Maç Planlama Müdürü Besim Yalçın katıldı. Kura çekimi töreninde kulüp başkan ve yöneticileri de yer aldı.

Kurada Ege ekiplerinden Göztepe, Süper Lig'in güçlü ekibi Başakşehir ile eşleşirken, Manisa FK'nın rakibi ise Antalyaspor oldu. Bodrumspor'a Konyaspor çıkarken, Uşakspor ise Karagümrük ile kozlarını paylaşacak. G.Saray Ankara Keçiörengücü ile eşleşirken Beşiktaş, Şanlıurfa ile kozlarını paylaşacak

F.Bahçe'ye İstanbulspor, Trabzon'a Samsun ve geçen sezonun kupa şampiyonu Sivasspor'a Esenler Erok çıktı. Karşılaşmalar 20, 21 ve 22 Aralık tarihlerinde tek maç eleme usulüne göre seri başı takımların sahasında oynanacak.

A SPOR'DA FUTBOL ŞÖLENİ

Ziraat Türkiye Kupası 5. Eleme Turu'nda toplam 32 takım seri başı sistemine göre eşleşirken her zaman olduğu gibi büyük heyecan yine A Spor'da yaşanacak.

TURKUVAZ MEDYA'YA TEŞEKKÜRLER

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi dün kura çekiminde yaptığı konuşmada, dev organizasyonun yayıncı kuruluşunun A Spor olması sebebiyle Turkuvaz Medya'ya teşekkür etti. Büyükekşi, "Karşılaşmaları canlı olarak ekranda yayınlayacak olan ve futbolseverlere bunun ulaşmasını sağlayan Turkuvaz Medya Grubu'na da ayrıca sizlerin huzurunda bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. Kura çekiminin tüm takımlarımıza hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Tüm futbolseverlerin de Fair Play içerisinde herhangi bir taşkınlığa sebep vermeden tribünleri doldurmasını, maçları izlemesini ümit ediyorum. Hepinize saygı ve sevgilerimi sunuyorum" dedi.