  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Spor Kartal’da Cenk kaptan olabilir

Kartal’da Cenk kaptan olabilir

12.11.2022

Kartal’da Cenk kaptan olabilir

Şenol Güneş'in gelişiyle kendine gelen sözleşmesinin uzatılması gündeme gelirken tecrübeli oyuncunun kaptanlık için adı geçiyor. Dünya Kupası'ndan sonra futbola veda etmesi beklenen Atiba ile devre arasında ayrılması gündemde olan Josef'in gitmesi durumunda Cenk Tosun'un birinci kaptan olabileceği öğrenildi. İkinci kaptanlık ise yine Necip'te kalacak. Valerien Ismael döneminde şans bulamayan Cenk, Şenol Güneş geldikten sonra kendini 11'de buldu.

DELE ALLİ GÖNDERİLECEK İDDİASI
Weghorst ile birlikte forma giyen Cenk bu sezon 4 gol attı ve 1 asist gerçekleştirdi. Bu arada takımda Dele Alli'nin durumu netlik kazanmadı. Ocak ayında gönderilmesi düşünülen oyuncunun hem Everton hem de Beşiktaş forması giydiği için sezonu devam eden bir ligden 3. bir takıma imza atmasına FIFA kuralları gereği olanak yok. Yaşananların Dele Alli konusunda Beşiktaş'ın elini kolunun bağlı olduğu kaydedildi

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA