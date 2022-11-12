Kartal’da Cenk kaptan olabilir

Şenol Güneş'in gelişiyle kendine gelen sözleşmesinin uzatılması gündeme gelirken tecrübeli oyuncunun kaptanlık için adı geçiyor. Dünya Kupası'ndan sonra futbola veda etmesi beklenen Atiba ile devre arasında ayrılması gündemde olan Josef'in gitmesi durumunda Cenk Tosun'un birinci kaptan olabileceği öğrenildi. İkinci kaptanlık ise yine Necip'te kalacak. Valerien Ismael döneminde şans bulamayan Cenk, Şenol Güneş geldikten sonra kendini 11'de buldu.

DELE ALLİ GÖNDERİLECEK İDDİASI

Weghorst ile birlikte forma giyen Cenk bu sezon 4 gol attı ve 1 asist gerçekleştirdi. Bu arada takımda Dele Alli'nin durumu netlik kazanmadı. Ocak ayında gönderilmesi düşünülen oyuncunun hem Everton hem de Beşiktaş forması giydiği için sezonu devam eden bir ligden 3. bir takıma imza atmasına FIFA kuralları gereği olanak yok. Yaşananların Dele Alli konusunda Beşiktaş'ın elini kolunun bağlı olduğu kaydedildi