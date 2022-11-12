Trabzon tek tek

Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında Trabzonspor, MKE Ankaragücü ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı. Bordo- mavililer bu sonuçla son 5 karşılaşmasında 4. kez sahadan beraberlikle ayrıldı, şampiyonluk yarışında geride kaldı. 10. dakikada sol kanattan gelişen Trabzonspor atağında Hamsik ortasını yaptı. Ceza sahası içindeki Abdülkadir Ömür'ün vuruşunda kaleci Bahadır, topu direk dibinden ayaklarıyla çıkardı. 31'de Abdülkadir'in ortasında Gomez'in kafa vuruşunda, top üstten dışarı gitti.

KALECİYİ TERS KÖŞEYE GÖNDERDİ

70'te sağ kanattan gelişen Trabzonspor atağında Gomez'in yerden ortasında kale sahası içerisinde bulunan Bardhi, bekletmeden yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-1. 72'de Ankaragücü penaltı kazandı. Sağ kanattan Pedrinho'nun kullandığı kornerde top Larsen'in eline çarptı. Hakem Mete Kalkavan, penaltı noktasını gösterdi. 74'te penaltı atışını kullanan Tolga Ciğerci, topu ağlarla buluşturdu: 1-1. Kalan sürede başka gol olmadı mücadele 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

EREN ELMALI KORKUTTU

MÜCADELENİN 23. dakikasında Emre Kılınç'la kafa kafaya çarpışan Eren Elmalı bir anda hareketsiz yerde kaldı, sağlık ekibi hemen sahaya girdi. Eren için 'devam edebilir' işareti gelince futbolseverler rahatladı. Ancak Eren Elmalı devre arası sahadan sağlık ekibinden birinin yardımı ile ayrıldı. Elmalı, çıkarken teknik ekibe başının döndüğüne yönelik işaret yaptı. Başarılı sol bek ikinci yarıda ise oyuna devam etti.

ABDULLAH AVCI'DAN DÖRT DEĞİŞİKLİK

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Ankaragücü karşısında ilk 11'de Konyaspor ile 2-2 berabere kaldıkları maça göre 4 ismi değiştirdi. Sarı kart cezası nedeniyle Bakasetas ve Trezeguet'ten da yararlanamayan Abdullah Avcı, Hüseyin Türkmen ile Denswil'i de yedek kulübesinde oturttu. Avcı, bu isimler yerine Eren Elmalı, Larsen, Bardhi ve Yusuf Yazıcı'ya ilk 11'de şans tanıdı.