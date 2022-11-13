Bodrumspor çarpıldı

Spor Toto 1. Lig'de Play-Off hattında yer alan ve son 4 maçta yenilgi yüzü görmeyen Bodrumspor, İstanbul deplasmanında Pendikspor'a 3-0 yenilerek vurgun yedi. 13. dakikada orta sahada Hasan Kılıç'ın pasında topun üzerinden atlayan Thuram savunmayı yanılttı. Savunma arkasına sarkan Regattin'in şutunda kaleci Ali'nin müdahalesi yeterli olmadı ve top ağlarla buluştu: 1-0. 19'da savunmanın bir türlü uzaklaştıramadığı topta araya giren Regattin'in pasında Kappel şık bir plaseyle takımının ikinci golünü kaydetti: 2-0. 30'da İstanbul ekibi Bodrum savunmasını bunalttı. Hasan'ın pasında Thuram sert şutla Ali'yi mağlup etti: 3-0.

RECEP GOL FIRSATINI KAÇIRDI

35. dakikada Cenk'in Kappel'e ceza sahası içinde yaptığı hareket sonrası hakem beyaz noktayı gösterdi. 37'de Regattin'in kullandığı atışı kaleci Ali çıkardı. 41'de Süleyman Güneş'in sağdan zor pozisyonda ortasında Jahovic'in yaptığı kafa vuruşunu kaleci güçlükle kornere çeldi. 45+3'te savunmadan seken topa gelişine vuran Kenan'ın şutu kaleyi bulmadı. Karşılaşmada ilk yarı ev sahibi ekibin 3-0 üstünlüğüyle tamamlandı. 65'te Üzeyir'in harika ortasında Recep'in kafa vuruşunu Burak kurtardı, Bodrum yüzde yüzlük golden oldu. 90+2'de Ahmet'in kullandığı frikikte kaleci Ali geçit vermedi. 2. yarıda da istediği fırsatları bulamayan Bodrum, orta alan mücadelesi şeklinde geçen 2. devrede de pozisyon üretmekte zorlandı ve sahadan mağlubiyetle ayrıldı: 3-0.

DEPLASMANDA KAYIP

BODRUMSPOR, bu sezonki en ağır yenilgisini Pendikspor karşısında aldı. İç sahada 7 maçta 4 galibiyet, 3 beraberlik alıp yenilgi yüzü görmeyen yeşilbeyazlılar, bu sezonki 3. mağlubiyetini de deplasmanda yaşadı. Altay'a ve Çaykur Rizespor'a 2-0'lık skorlarla boyun eğen Bodrumspor, bu kez kalesinde 3 gol gördü. Bodrum 3. kez rakip olduğu rakibe karşı ilk kez kaybetti. Ege temsilcisi, 2020-2021 sezonunda 2. Lig'de rakibini 2-1 ve 3-0'lık skorlarla yenmişti.