Göz-Göz adım adım hedefe

KADINLAR Voleybol 1.Ligi'nde başarılı bir sezon geçiren Göztepe, Nermin Hanım Zeytinliği Havran Belediyespor'u yenerek zirveye bir adım daha yaklaşmanın sevincini yaşıyor. Önceki gün 25-16, 25-22, 25-15'lik setlerle rakibini 3-0'lık sonuçla mağlup eden sarı-kırmızılılar bu sezon sadece 1 kez mağlup olurken diğer 4 maçını kazandı. Lider Edremit Bld. Altınoluk'un ardından ikinci sırada yer alan Göz-Göz sadece 3. hafta Muratpaşa Bld'ye 3-1 yenilmiş diğer sınavlarında ise Sakarya Voleybol'u 3-0, Çiftlikköy Bld.'yi 3-0, Vakıfbank'ı 3-0 ve önceki gün de Nermin Hanım Zeytinliği Havran Bld.'yi 3-0'la geçti. İzmir ekibi 19 Kasım'daki randevuda İzmir AVR Atletik ile karşılaşacak.

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