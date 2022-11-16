Çeşme’de şölen başlıyor

Profesyonel Rüzgar Sörfü Birliği (PWA) Çocuklar ve Gençler Rüzgar Sörfü Dünya Kupası, bugün İzmir'in Çeşme ilçesinde başlayacak. Alaçatı Mahallesi'nde 20 Kasım'a kadar sürecek organizasyonda 15 ülkeden 100'de fazla sporcu mücadele edecek. Yarışın ana teması "Alaçatı rüzgarı hiç bitmesin" olarak belirlenirken organizasyon bu kategoride ülkemizde ilk kez düzenlenecek. Katılımcılar, "IQFoil" ve "Finn" kategorilerinde yarışacak. Organizasyonun ev sahibi olan Windsurf Academy'nin kurucusu milli sporcu Çağla Kubat, "Kendi adımıza çok önemli bir şampiyona bizi bekliyor. Bir taraftan da sırf yarış değil. Bu yarışı rüzgar festivaline dönüştürüp, Çeşme'nin tanıtımı için daha da güzel bir organizasyon gerçekleştirmeye çalışacağız." şeklinde konuştu.

ÇOK ÖNEMLİ BİR YARIŞ

Kubat, Alaçatı'nın rüzgar sörfünün vazgeçilmez destinasyonu olarak tanındığını ancak zamanla unutulduğunu belirterek, "Yeni jenerasyona 'Böyle inanılmaz bir merkeze sahibiz' demek anlamında çok önemli diye düşünüyorum. Böylece gençlerimiz de kendilerini geliştiriyor" diye konuştu.

YARIŞMACILAR HEYECANLI

ORGANİZASYONDA yarışacak sporculardan Ela Irmak Özcan, rüzgar sörfüne başladığından beri en büyük hayalinin PWA'in organizasyonlarında yarışmak olduğunu söyledi. Hayalinin gerçekleşeceğini kaydeden Özcan, "Çok heyecanlıyım. Herkese başarılar" dedi. Damla Kurtdemir de çok heyecanlı olduğunu belirterek, "Dünyanın her bir tarafından gelen insanlarla birlikte yarışmak için çok heyecanlıyım" ifadelerini kullandı.

CEZBEDİCİ SPOR

MAVİ Rüzgar Falay, rüzgar sörfüne bir arkadaşının tavsiyesiyle başladığını söyledi. İlk başta sadece yaz mevsiminde yapacağını tahmin ettiğini kaydeden Falay, "Bu sporun sürükleyiciliği, doğayla iç içe uyumla spor yapmak beni çok cezbetti" şeklinde konuştu.

DOĞANCAN BİNGÖL