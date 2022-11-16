Haydi Arkas

ERKEKLER CEV Voleybol Kupası 16'lı finaller turu ilk maçında Belçika'da Caruur Volley Gent'i 3-2 yenen Arkas Spor, bugün evinde rövanş maçına çıkacak. İzmir Atatürk Voleybol Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 19.00'da başlayacak. Karşılaşmayı Szymon Pindral (Polonya)-Nuno Maia (Portekiz) hakem ikilisi yönetecek. İlk maçı kazanmanın avantajıyla sahaya çıkacak olan Arkas Spor, rakibini yendiği takdirde adını 8'li finaller turuna yazdıracak. Müsabakayı 3-0 veya 3-1 kaybetmesi halinde turnuvaya veda edecek Türk temsilcisi, rakibine 3-2 mağlup olması durumunda bir üst tura çıkacak takımı altın set belirleyecek. Arkas Spor Basın Sözcüsü Uğur Özden, "Belçika'dan istediğimiz sonucu alarak İzmir'e döndük. Bu avantajı kullanarak rakibimizi bir kez daha mağlup edip üst tura atlamayı hedefliyoruz. Tüm İzmirli voleybolseverleri bu kritik maçımıza davet ediyoruz" dedi.

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