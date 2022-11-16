Milli heyecan

Play-Off yarı finalinde Portekiz'e deplasmanda 3-1 mağlup olarak Dünya Kupası'na katılma şansını kaybeden A Milli Futbol Takımı, hazırlık maçında bugün İskoçya ile karşı karşıya gelecek. Diyarbakır Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak mücadele, TRT 1'den naklen yayımlanacak. Müsabakada, Kosova Futbol Federasyonundan Visar Kastrati düdük çalacak. Kastrati'nin yardımcılıklarını Edmond Zeqiri ve Granit Hyseni yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Arda Kardeşler olacak. Ay yıldızlı ekipte Emre Mor sakatlığı, Merih Demiral da kulübü Atalanta'nın talebi üzerine aday kadrodan çıkarıldı.

İSKOÇYA İLE İKİNCİ KEZ

A Milli Futbol Takımı, İskoçya ile tarihinde ikinci kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında ilk ve tek maç, 62 yıl önce 8 Haziran 1960'ta Ankara'da oynandı. Özel maçı, Türkiye 4-2 kazandı. Ay yıldızlı ekibin golleri Lefter Küçükandonyadis (2), Metin Oktay ve Şenol Birol'dan geldi. A Milli Futbol Takımı, ikinci hazırlık maçında 19 Kasım Cumartesi günü Antep'te Çekya ile karşılaşacak.

TÜRKİYE 611. KEZ SAHADA

A Milli Takım, İskoçya maçıyla tarihinde 611. kez sahaya çıkacak. Ay yıldızlılar, 99 yıllık tarihinde 333'ü resmi, 277'si özel, toplam 610 maç oynayıp, biri hükmen olmak üzere 234 galibiyet, 145 beraberlik ve 231 yenilgi yaşadı. Milliler, toplam 828 gol attı, 873 gol yedi. Bugüne kadar 91 farklı ülke milli takımıyla mücadele eden milliler, 610 maçın 527'sini Avrupa, 33'ünü Asya, 24'ünü Afrika, 23'ünü Amerika, 3'ünü de Okyanusya temsilcileriyle yaptı.