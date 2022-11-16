Yıldızlara kanca

2022 Dünya Kupası arasına 3'te 3 yaparak giren ve son maçında Başakşehir'i 7-0 yenerek rakiplerine gözdağı veren Galatasaray, transfere yoğunlaştı. Yıldızlarla dolu bir kadroya sahip olan sarı-kırmızılı ekip, bombaları yine patlatmak istiyor. Aslan'ın hedefinde Manchester City'nin deneyimli futbolcusu İlkay Gündoğan ve Lyon'un yıldız golcüsü Moussa Dembele var. İki ismin de sözleşmesinin sezon sonu bitecek olması Galatasaray'ın iştahını kabartırken, kurmaylar kısa süre içerisinde temaslara başlayacak.

City'nin İlkay'ın yerine Real Madrid'den Toni Kroos'u alması sarı-kırmızılıları umutlandırdı, Türk asıllı Alman oyuncunun Galatasaray taraftarı olması ise Cim-Bom'un en büyük kozu olacak.

HARİS SEFEROVİC'E BAĞLI

Olimpik Lyon'da bu sezon istediği gibi şans bulamayan Dembele için de bütün şartlar zorlanıyor. Eğer kiralık olarak forma giyen Haris Seferovic'in sözleşmesinden Ocak ayında çıkılırsa Lyon'a teklif yapılacak. Fransız kulübünün oyuncudan para kazanmak için teklife olumlu yanıt verebileceği düşünülüyor.

LİVERPOOL VE BARÇA DA İSTİYOR

İLKAY Gündoğan'ı Liverpool ve Barcelona da isterken, yıldız futbolcu Liverpool'a kapıları kapattı. İlkay yaptığı açıklamada, "Transfer işi her zaman dışarıdan göründüğü kadar kolay değildir. Ancak, Jürgen Klopp için Liverpool'a imza atmak mümkün değil. Onu ne kadar sevdiğimi herkes bilir. Uzun süredir Manchester City'deyim ve kaptanım. En büyük rakibimize transfer olmak mı? Hayır. Söz konusu bile değil!" ifadelerini kullandı. Geçtiğimiz günlerden İspanyol basınına yansıyan haberlerde ise Barcelona'nın İlkay'ı radarına aldığı kaydediliyor. Yakın zamanda Katalan devi cephesinde de gelişmeler yaşanabilir.