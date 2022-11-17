Angola Pınar KSK’de

Türkiye Sigorta Basketbol Ligi ekiplerinden Pınar Karşıyaka, kadrosuna çok önemli bir takviye gerçekleştirdi. Ligde üst sıralara gözünü diken yeşil-kırmızılı İzmir temsilcisi, şutör guard Brian Angola ile anlaşma sağladı. Sezon başında Galatasaray NEF'e transfer olan 28 yaşındaki basketbolcu, sarı-kırmızılılarla yollarını ayırıp İzmir ekibinin yolunu tuttu. Angola, Galatasaray formasıyla ligde 5, FIBA Şampiyonlar Ligi'nde ise 3 maça çıktı. Kolombiyalı Angola, bu beş maçta ortalama 19.2 dakika süre alırken; 5.8 sayı, 2.4 ribaunt ve 1.8 asistlik ortalamayla takımına büyük katkı verdi.

BİR İÇERİ, BİR DIŞARI

Angola transferini bitiren Pınar Karşıyaka, gardı Skyler Flatten ile ise yollarını ayırdı. Amerikalı oyuncu, geçtiğimiz temmuz ayında İsveç'in Boras Basket ekibinden KSK'ye transfer olmuştu. Yeşil-kırmızılılarda bu sezon 1 karşılaşmaya çıkan Flatten'ın performansı beklentilerin çok uzağında kalınca ayrılık kaçınılmaz oldu. Pınar KSK, cumartesi günü Türk Telekom deplasmanında terleyecek. Karşıyaka, bu maç öncesi 3 galibiyetle 10. sırada yer alırken, Ankara ekibi ise beş galibiyetle zirvede bulunuyor.