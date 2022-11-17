Manisa Büyükşehir judoda hızlı başladı

MANİSA Büyükşehir Belediyespor Judo Takımı sporcuları, Türkiye Judo Federasyonu'nun 2022 yılı faaliyet programında yer alan Ümitler 1. Ligi 1. Etap müsabakalarında çıktıkları 9 maçtan 7'sini kazandı, büyük bir başarı elde etti. Van'da düzenlenen müsabakalarda fırtına gibi esen yeşil-beyazlı sporcular, yapılacak final müsabakaları öncesi iddiasını bir kez daha gösterdi. Galatasaray SK, Kocaeli BŞB, Konya BŞB, İzmir BŞB, Sakarya Akdemir SK, Denizli BŞB, Salihli Belediyespor, Aksaray Çağlayan SK ve Trabzon BŞB ile karşılaşan Manisa BŞB'li judocuların hedefi ligi ilk üç sırada tamamlayıp Manisa'ya kupayı getirmek. ,CÜNEYT HASÇELİK

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