  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Spor Manisa Büyükşehir judoda hızlı başladı

Manisa Büyükşehir judoda hızlı başladı

17.11.2022

Manisa Büyükşehir judoda hızlı başladı
MANİSA Büyükşehir Belediyespor Judo Takımı sporcuları, Türkiye Judo Federasyonu'nun 2022 yılı faaliyet programında yer alan Ümitler 1. Ligi 1. Etap müsabakalarında çıktıkları 9 maçtan 7'sini kazandı, büyük bir başarı elde etti. Van'da düzenlenen müsabakalarda fırtına gibi esen yeşil-beyazlı sporcular, yapılacak final müsabakaları öncesi iddiasını bir kez daha gösterdi. Galatasaray SK, Kocaeli BŞB, Konya BŞB, İzmir BŞB, Sakarya Akdemir SK, Denizli BŞB, Salihli Belediyespor, Aksaray Çağlayan SK ve Trabzon BŞB ile karşılaşan Manisa BŞB'li judocuların hedefi ligi ilk üç sırada tamamlayıp Manisa'ya kupayı getirmek. ,CÜNEYT HASÇELİK
  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA