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Haberler Spor Milli cimnastikçiler 15 madalya kazandı

Milli cimnastikçiler 15 madalya kazandı

17.11.2022

Milli cimnastikçiler 15 madalya kazandı

MANİSA Büyükşehir Belediyespor Cimnastik Takımı'nın Milli sporcuları, İstanbul'da düzenlenen Aerobik Cimnastik Balkan Oyunları'nda elde ettikleri başarılarla turnuvaya damgasını vurdu. Dünya Cimnastik Federasyonun (FIG) organize ettiği Aerobik Cimnastik Balkan Oyunları'nda 9-11 yaş kategorisinde Milli takım olarak Balkan 3.'üsü olan sporcular bireysel olarak da kürsüye çıktı.

Furkan Saylan, 9-11 yaş tek erkeklerde Balkan Şampiyonu, Yudum Atan, 12-14 yaş tek bayanlarda 4., Şimal Seyman ve Okay Arsan Balkan, 15-17 yaş çiftlerde 3., Şimal Seyman, Okay Arsan ve Göktürk Balcı, 15-17 yaş trioda 3., Sudenur Şahin, Ömür Günay, Okay Arsan, Şimal Seyman ve Göktürk Balcı, 15-17 yaş grup kategorisinde 2. olurken, 12-14 yaş ve 15-17 yaş kategorilerinde takımlarda Balkan Şampiyonluğu kazanıldı. Toplam 15 madalya kazanan sporcular, Türk Bayrağını göndere çektirip, İstiklal Marşını okuttular.

CÜNEYT HASÇELİK

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