Millilerden iyi prova

A Milli Futbol Takımımız, Diyarbakır'da çıktığı ilk maçında hazırlık müsabakasında İskoçya'yı mağlup etti: 2-1. Tarihinde 2. kez rakibiyle karşılaşan ay-yıldızlılar, İskoçya'yı yine mağlup etti. 18'de İrfan Can, bekletmeden ceza sahasına orta yaparken Ozan Kabak'ın yakın mesafeden kafa vuruşunda top üst direkten döndü. Seken topu Ozan tekrar kafayla vurdu, meşin yuvarlak kaleci Gordon'da kaldı.

2. YARIDA KARŞILIKLI GOLLER

37'de Eren Elmalı'nın sert şutunda kaleci Gordon ayaklarıyla topu kornere çeldi. 40'ta Hakan Çalhanoğlu'nun kullandığı duran topta Ozan kafa vuruşuyla topu filelere gönderdi: 1-0. 49'da Cengiz Ünder, ceza sahasına girer girmez yaptığı vuruşta topu ağlara gönderdi: 2-0. 62'de McGinn, hızla sol çaprazdan ceza sahasına girerek yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 2-1. Maç 2-1 sona erdi.

DİYARBAKIR'DA MİLLİ COŞKU

Türkiye ile İskoçya arasında oynanan hazırlık maçında Diyarbakır, ilk kez milli müsabakaya ev sahipliği yaptı. Diyarbakır Stadı, Akhisarspor ile Fenerbahçe arasında 2018'de oynanan Ziraat Türkiye Kupası finalinin ardından ikinci kez önemli bir organizasyonun ev sahibi oldu. Diyarbakır ve çevre illerden gelenler maça büyük ilgi gösterdi. Tribünlerde küçük boşluklar görülürken, 1000'e yakın İskoç taraftar da maçı statta izledi. Ayrıca tribünde yaklaşık 100 metrelik Türk Bayrağı açıldı.