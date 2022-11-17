Raymar Morgan Manisa BŞB’de

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin yeni ekiplerinden Manisa Büyükşehir Belediyespor, lige verilen Milli arada kadrosuna takviyelere devam ediyor. Yeşil-beyazlılar, birçok kez NBA'de forma giymiş, ülkemizde HDI Sigorta Afyon Belediyespor'da oynayan, son olarak 2022- 2023 sezonuna İtalya'nın Verona ekibinde başlayan ABD'li forvet Wayne Selden'ın ardından eski Pınar Karşıyakalı, Galatasaray Nef'ten ayrılan Raymor Morgan'la kadrosunu güçlendirdi. THY Euroleague tecrübesi bulunan Birleşik Amerikalı uzun forvet Morgan, 1 yıllık sözleşme imzaladı.

ASVEL'DE ŞAMPİYONLUK YAŞADI

Profesyonel kariyeri boyunca Pınar Karşıyaka, Panathinaikos, Ratiopharm Ulm, Tofaş, Unics Kazan, Asvel ve Galatasaray Nef formaları giyen Morgan, 2017'de Almanya Ligi'nin sayı kralı ve MVP'si olmayı başardı. 2021'de Basketbol Şampiyonlar Ligi'nin en iyi beşine seçilen Morgan, 2022'de ise Asvel'in Fransa Ligi şampiyonu olan kadrosunda yer aldı. 1988 doğumlu, 2.03 metre boyundaki Morgan, Galatasaray formasıyla ligde 5 maçta, 18 dakika, 6.8 sayı, 4.0 ribaund, 0.2 asist, Avrupa'da 16.7 dakika, 6.7 sayı, 5.0 ribaund, 1.3 asist ortalamaları yakaladı.

SERVET SARUN