Üç büyüklerde Ronaldo trafiği

Son günlerde gündemden düşmeyen dünya futbolunun önemli isimlerinden Cristiano Ronaldo'nun Manchester United'ta yaşadığı sorunlar sebebiyle yeni durağının neresi olacağı merakla beklenirken G.Saray'dan sonra Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın da transfer için devreye girebileceği konuşuluyor. Geçtiğimiz günlerde "M.United'da ihanete uğradım" açıklaması yapan Portekizli yıldız oyuncu için uzun süredir sarı-kırmızılıların ilgisinin olduğu bilinirken oyuncunun menajeriyle temasa geçildiği konuşuluyor.

ROMA DA DEVREDE

Fakat bu sezon şampiyonluk hasretini sonlandırma planları yapan F.Bahçe'nin de nabız yokladığı kaybedilirken SkySports F.Bahçe dışında AS Roma'nın da devrede olduğunu öne sürdü. Jorge Jesus daha önce Ronaldo için, "Ronaldo ile arkadaşız. Onun farklı fikirleri var. O 5 büyük ligin dışında bir ligde oynamak istemiyor" şeklinde yorum yapmasına rağmen Kanarya'nın oyuncunun şartlarını sorgulayacağı konuşuluyor.

BECKHAM DA İSTİYOR

Beşiktaş taraftarları Ronaldo için girişimlere başlarken "Come to Beşiktaş" etiketleri dikkatleri çekiyor. Hatırlanacağı üzere daha önce Quaresma ve Pepe gibi Portekizli isimler siyah-beyazlı ekipte oynarken R.Madrid forması giyen Ronaldo, Kartal ile anılmıştı. The Sun'daki habere göre, Ronaldo'nun M.United'da eski takım arkadaşı David Beckham'ın sahibi olduğu Inter Miami transfer için devreye girdi.

ÜMRANİYE DE TALİP OLDU

SÜPER Lig ekibi Ümraniyespor da kulübü M.United ile ilgili yaptığı açıklama sonrası zor günler geçiren Ronaldo'ya talip oldu. Kulübün sosyal medya ekibi yıldız futbolcuya montajla Ümraniyespor forması giydirip video paylaştı. Paylaşılan videoya, "Come to Ümraniye Ronaldo. Burada hain yok. Sadece barış var" notu düşüldü. Bu arada Portekiz antrenmanından önceki gün bir video daha gündeme oturmuştu. Görüntülerde Ronaldo'nun Cancelo'nun ellerini ittiği görülüyordu. Cancelo'nun Joao Felix'e sert bir faul yapmasının ardından Kaptan Ronaldo'nun Cancelo'ya kızdığı Cancelo'nun da Ronaldo'ya alınganlık yaptığı için böyle davrandığı belirtildi.