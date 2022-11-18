Kardeşler rakip olacak

CEV Voleybol Kupası'nda deplasmanda 3-2 yendiği Belçika ekibi Caruur Volley Gent'i dün evinde 3-1 mağlup ederek 8'li finaller turuna yükselen Arkas Spor'un yeni rakibi İtalya temsilcisi Valsa Group Modena olurken, bu eşleşmede duygusal bir rekabet de yaşanacak. İtalya ekibinde forma giyen Adis Lagumdzija, eski takımı Arkas Spor'a ve İzmir temsilcisinde forma giyen kardeşi Mirza Lagumdzija'ya rakip olacak. Bosna Hersek doğumlu milli voleybolcu kardeşler Adis ve Mirza Lagumdzija, A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın da başarısı için de ter döküyorlar. Valsa Group Modena'da görev yapan Adis Lagumdzija Türkiye'de 2014 yılında Galatasaray'da görev yaptıktan sonra Arkas Spor'a transfer olmuştu.

HANGİ KARDEŞ GÜLECEK?

2 metre 11 cm boyunda olan pasör çaprazının Arkas'ta görev alan 2001 doğumlu 2 metre 3 cm boyundaki kardeşi Mirza Lagumdzija da İzmir ekibinde başarılı bir şekilde kariyerini sürdürüyor. İki kardeşin randevusunda hangi kardeşin güleceği ise şimdiden merak ediliyor.

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Arkas Spor'un İtalya'nın Valsa Group Modena ile mücadelesinin ilki maçı, 29-30 Kasım veya 1 Aralık'ta İzmir'de, rövanş karşılaşması ise 13-14 veya 15 Aralık'ta İtalya'nın Modena kentinde oynanacak. Valsa Group son 32 turunda Finlandiya'dan Ford Levoranta'yı her iki maçta da mağlup etmeyi başarmıştı.