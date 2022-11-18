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Haberler Spor Toprak Razgatlıoğlu ikincilik için yarışacak

Toprak Razgatlıoğlu ikincilik için yarışacak

18.11.2022

Toprak Razgatlıoğlu ikincilik için yarışacak
MİLLİ motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası'nın Avustralya'daki son etabında dünya ikinciliği için piste çıkacak. Superbike'ta 20 ayaklık sezonun son yarışı, hafta sonu 4 bin 445 metre uzunluğa sahip Phillip Island Pisti'nde gerçekleştirilecek. Genel klasmanda 553 puana ulaşan Ducati pilotu Alvaro Bautista'nın şampiyonluğunu ilan ettiği organizasyonda Pata Yamaha pilotu Toprak, son 3 yarışta da Kawasaki Racing takımının pilotu Jonathan Rea'nın önünde yer almak için mücadele verecek. Dünya Superbike Şampiyonası'nda Toprak genel klasmanda 487 puanla ikinci, Jonathan Rea ise 450 puanla üçüncü sırada yer alıyor.
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