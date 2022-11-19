Altınordu çıkış arıyor

Spor Toto 1. Lig'de geçen hafta derbide Altay'a 2-0 yenilerek art arda 3. yenilgisini alan Altınordu bugün Adanaspor deplasmanında 3 puan arayacak. Yeni Adana Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak müsabakayı hakem Abdullah Buğra Taşkınsoy yönetecek. Ligde 12 puanla 16. sırada düşme hattında yer alan kırmızı-lacivertliler, 14 puanı bulunan 13. basamaktaki rakibini yenerek moral bulmak istiyor. Altınordu'da sakatlıkları nedeniyle geçen hafta forma giyemeyen stoper Erdi, kaleci Ali Emre ve sağ bek Furkan ile Altay maçında sakatlanan stoper Yusuf Yalçın'ın durumları maç saatinde netleşecek.





RIDVAN KOÇAK DÖNÜYOR

Altınordu'da tedavileri halen devam eden kanat oyuncusu Emircan ile santrfor Ahmet Dereli görev yapamayacak. Geçen hafta özel izinli olması nedeniyle kadroda yer almayan ön libero Kubilay ile cezasını tamamlayan sağ bek Rıdvan ilk 11'de forma giyecek.

ADANA'YA ŞANSI TUTUYOR

İzmir temsilcisinin bugün konuk olacağı Adanaspor karşısında şansı tutuyor. Kırmızı-lacivertliler, daha önce 16 kez karşı karşıya geldiği rakibini 8 kez yenerken, Akdeniz temsilcisi ise sahadan sadece 3 kez galibiyetle ayrıldı. İki ekip arasında oynanan 5 mücadele ise eşitlikle sonra erdi. Bu sezon deplasmanda sadece 1 galibiyet alabilen Altınordu, rakibi karşısındaki şansını sürdürmenin ve sahadan 3 puanla ayrılmanın hesaplarını yapıyor.