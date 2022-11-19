Beşiktaş’ta Boyd gitti

BEŞİKTAŞ'TA yabancı oyuncu kuralı nedeniyle lisansı çıkarılmayan ABD'li futbolcu Tyler Boyd ile yollar ayrıldı. TFF'nin internet sitesindeki futbolcu bilgi bankasında Boyd'un sözleşmesinin feshedildiği bilgisi yer aldı. Kiralık oynadığı MKE Ankaragücü'nde ortaya koyduğu başarılı performansın ardından 2019-2020 sezonunda Vitoria Guimaraes'ten bonservisiyle alınan Boyd, Beşiktaş'ta 26'sı Süper Lig olmak üzere toplam 35 resmi maça çıktı ve 4 kez gol sevinci yaşadı. Bu arada Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Konyaspor'un Kosta Rikalı stoperi Francisco Calvo, Beşiktaş'ın gündemine geldi.

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