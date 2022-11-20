Beşiktaş’ta rota Man

Süper Lig'de şampiyonluk yarışının gerisinde kalan Beşiktaş'ta gözler transfere çevrildi. Siyah-beyazlılarda sakatlığı sebebiyle ameliyat olan ve 3-4 ay formasından uzak kalacak Cezayirli yıldız Rachid Ghezzal'ın yerine takviye yapılacak. Beşiktaş, İtalyan ekibi Parma'da oynayan Dennis Man'ı gündemine aldı. Galatasaray'ın da transfer gündemine gelen futbolcu için Beşiktaş'ın önümüzdeki dönemde temasa geçmeyi planladığı öğrenildi.

10 MAÇTA 3 GOL KAYDETTİ

24 yaşında, 1.83 boyundaki Rumen oyuncu Dennis Man, sağ açık, sol açık ve santrfor mevkilerinde oynayabilmesi sebebiyle cazip bir isim olarak görünüyor. 6.5 milyon Euro değer biçilen futbolcunun, kulübü Parma ile 2025'e kadar sözleşmesi bulunuyor. Dennis Man, bu sezon Parma'da 10 maçta 3 gol üretti. Futbolcu, Romanya Milli Takımı ile Dünya Kupası Elemeleri'nde attığı 2 golle dikkati çekmişti.