G.Saray ve Belhanda arasındaki dava sonuçlandı. Taraflar arasındaki davanın Uluslararası Tahkim Mahkemesi'nde çözüldüğü ve tarafların anlaşma sağladığı belirtildi. Protokole göre G.Saray'ın ödeme yapmayı kabul ettiği ve tarafların el sıkıştığı aktarıldı. 2020/21 sezonuda G.Saray'ın sahasında oynadığı Sivas maçının ardından Belhanda, stat zeminini ve yönetimi eleştiren açıklamalarda bulunmuştu. Sonrasında yıldız ismin sözleşmesi feshedilirken Belhanda, maddi ve manevi tazminat davası açmıştı. Belhanda'nın maddi tazminat talebi kabul edilirken, yönetim davayı CAS'a taşımıştı. İlk duruşmada, taraflar el sıkıştı ve iki taraf da davalarını geri çekti.

ESKİ YÖNETİCİDEN FLAŞ AÇIKLAMA

Galatasaray'ın mağazacılıktan sorumlu eski yöneticisi Vahap Tanrıverdi, teknik direktör Fatih Terim'le birlikte ayrılanların Florya'dan bir takım eşyaları götürdüklerini öne sürdü. Tanrıverdi, "Terim'in ayrılmasıyla birlikte başka arkadaşlar da ayrıldı. Boşalan ekip arabalarla bir şeyler götürdüler. Birisi ise sahte forma ürettiriyor. Sahte formalarla, orjinal formaları değiştiriyor ve mağazalarda sahte forma sattırıyor" iddiasında bulundu.