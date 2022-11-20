Manisa FK tatsız

SPOR Toto 1. Lig'de geçen hafta Bandırmaspor'a mağlup olan ve Play-Off'un dışında kalan Manisa FK, sahasında Erzurumspor FK'ya diş geçiremedi, yine kahretti: 0-0. 34. dakikada Eren'in sağdan ortasında, Resheuvel'in ön direkte yaptığı vuruşu üstten auta gitti. Bu pozisyon mücadeledeki ilk şut oldu. 44. dakikada savunma arkasına sarkan Eren'in kaleciyle karşı karşıya pozisyonda yaptığı vuruş direğin dibinden auta gitti. 52. dakikada Burak'ın pasında Nizamettin'in ceza alanı dışından plasesini kaleci Göktuğ güçlükle çeldi.

53. dakikada ceza sahası sağ çaprazından Diallo'nun sert şutunda meşin yuvarlağın ağlarla buluşmasına yine kaleci Göktuğ izin vermedi. 61'de Nizamettin'in kullandığı kornerde savunmanın uzaklaştırdığı topa Diallo sert vurdu ancak kaleciyi geçemedi. 63'te Stark, Mustafa Yumlu ile topsuz alanda yaşananlar nedeniyle kırmızı kart gördü. 68'de ceza sahasından hızla kat eden Rosheuvel'in şutu üstten auta gitti.

ADEM BÜYÜK KAÇIRDI

86. dakikada Nizamettin'in savunma arkasına harika pasında Adem'in aşırtma vuruşu üstten auta çıktı, Manisa yüzde yüzlük golden oldu. 87'de ceza sahasına kalabalık gelen Erzurum ekibinde Hasek'in pasında Olanare'nin yerden şutunu Birkan çıkardı. 90+2. dakikada Gakpa'nın çalımları sonrasında harika ortasında altı pas üzerinde bomboş pozisyonda Adem'in vuruşu kaleyi bulmadı. Karşılaşma başladığı gibi golsüz sona erdi: 0-0.

LEVENT ERİŞ'TEN DÖRT DEĞİŞİKLİK

MANİSA FK Teknik Direktörü Levent Eriş, geçen haftaki Bandırmaspor maçına göre kadroda 1'i mecburi 4 değişiklik yaptı. Cezalı Ayberk Karapo'nun yerinde savunmada Fransız savunmacı Alioune Ba görev yaparken, teknik patron Eriş, kaleci Ömer Kahveci, orta saha oyuncusu Burak Altıparmak'ı yedek kulübesine çekti, forvet Mehmet Uysal'ı kadroya almadı. Siyah-beyazlılarda, kaleci Muhammed Birkan Tetik, Edgar Prib, Demba Diallo ilk 11'de görev yaptı. Mert Kuyucu, Sidi Berat Haroun, Oktay Gürdal ve Eros Grezda kadroya alındı

3 bin Manisalı takımlarını yalnız bırakmadı. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün maçı MHP Milletvekili Erkan Akçay'la izledi

(CÜNEYT HASÇELİK)

Berke Özbay maçı yorumladı

HİÇ YOKTAN İYİDİR

GEÇEN hafta aldığı Bandırma yenilgisiyle hedef yolunda yara alan Manisa FK, bu hafta da Erzurumspor engelini aşamadı. İki takımın da temkinli başladığı karşılaşmada ilk yarım saat pozisyon seyredemedik. Futbol adına emareler sergilemekte zorlanan iki takım tabiri caizse seyirciyi uyuttu. 34'te Stark'ın amatörce hareketi sonrası kırmızı kartla oyun dışı kalmasının ardından Manisa ekibinin işi daha da zorlaştı derken, siyah-beyazlılar ikinci yarıya iyi başladı. 10 kişi kalmasına rağmen rakibine oyun üstünlüğünü kabul ettirmeyi başaran Levent Eriş ve öğrencileri, özellikle Diallo, Adem ve Nizamettin'le kaleyi birçok kez yoklasa da rakip kaleciyi geçemedi. Oyun içinde katkı vermekte zorlanan Adem, iki yüzde yüzlük pozisyonu da elinin tersiyle iterek saç baş yoldurdu. Stark'ın kırmızı kartının ardından oyundan alınan Batuhan eğer oyunda kalsaydı bu pozisyonlardan en az birinin golle sonuçlanacağı kanaatindeyim. Tüm bunlara rağmen Manisa FK yaklaşık 60 dakika eksik oynasa da kazanma noktasına getirmeyi bildi. Disiplinden kopmadan zor şartlarda puan aldı. Hiç yoktan iyidir...