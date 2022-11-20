Napoli de devrede

Fenerbahçe'nin Gençlerbirliği'nin altyapısından kadrosuna kattığı Arda Güler, yeteneğiyle Avrupa devlerini peşine takmaya devam ediyor. İsmi Borussia Dortmund, Ajax PSG ve Barcelona ile anılan 17 yaşındaki yıldız adayı için İtalya'nın dev ekiplerinden Napoli'nin de devrede olduğu belirtildi. Son dönemde Eljif Elmas ve Kim Min-jae'yi transfer eden Napoli'nin Arda Güler için ciddi bir talip olduğu ifade edildi. Radio Kiss Kiss Napoli, teknik direktör Massimiliano Maddaloni'nin tavsiyesi üzerine Arda için araştırmalar başladığını öne sürdü. Ocak ayında satın alma niyetinde olmadığı anlaşılan Napoli'nin bu sezon sonunda genç yetenek için girişimde bulunabileceği belirtildi

İLK KEZ MİLLİ TAKIM'DA

İlk kez A Milli Takım'a çağrılma başarısı da gösteren Arda Güler bu sezon Fenerbahçe formasıyla toplam 13 maçta görev alırken; 3 gol, 1 asistle oynadı. Genç yıldız adayının Fenerbahçe ile 2025 yazına kadar da sözleşmesi bulunuyor