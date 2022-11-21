Beşiktaş’tan Siopis sürprizi

Beşiktaş, Ankaragücü maçı sonrasında "Türkiye'de kendimi güvende hissetmiyorum" dedikten sonra sadece rakip değil kendi taraftarların da güvenini kaybeden Josef de Souza'nın yerine yeni bir ön libero transferi yapmak istiyor. Brezilyalı oyuncunun sadece mental değil futbol olarak da düşmesi nedeniyle teknik direktör Şenol Güneş '6 numara' aramaya başladı. Kartal, geçen yıl gelen şampiyonlukta önemli payı olmasına rağmen Abdullah Avcı tarafından yetersiz bulunan Manolis Siopis'in takımdan ayrılmak istemesi üzerine harekete geçti.



FORMA ŞANSI OLDUKÇA AZALDI

Orta sahaya Gbamin'in transferinden sonra oynama süresi düşen Siopis için nabız yoklayan yönetim, Trabzon'da mutsuz olan Yunan oyuncu için devre arasında görüşmelere başlayacak. Piyasa değeri 5 mlyon Euro olan 28 yaşındaki oyuncu bu sezon tüm kulvarlarda 17 maçta 916 dakika süre aldı, gol ve asist katkısı yapamadı.

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