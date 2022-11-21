Golcü atağı

Galatasaray, bir türlü beklenen çıkışı yapamayan santrfor Haris Seferovic'le Dünya Kupası'ndan sonra yollarını ayırmanın planlarını yaparken, gündemine Deniz Undav ve Nantes'ta kiralık olarak oynayan golcüsü Mostafa Mohamed'i aldı. Yerli golcü konusunda büyük sıkıntı yaşayan ve ileri uca alternatif bir forvet arayan sarı-kırmızılı yöneticilerin geçtiğimiz sezonu Belçika'da Union SG'de geçiren ve 41 maçta 27 gol, 13 asist yapan Deniz Undav ile masaya oturduğu belirtildi. Aslan İngiliz ekibi Brighton'da gol yollarında etkisiz kalan Türk asıllı Alman futbolcuyu da devre arası kadrosuna katmak istiyor.



GERİ ÇAĞRILABİLİR

Sarı-kırmızılı yöneticiler Mısırlı golcü Mostafa Mohamed'in Nantes'taki sözleşmesini feshedip takıma geri dönmesini de seçenekler arasında tutuyor. Fransa ekibinde 22 maça çıkan ve 6 gol, 4 asistlik performans sergileyen Mısırlı golcü yıldız için ise son karar ilerleyen günlerde verilecek.



GENÇ ORTA SAHA

Galatasaray, orta sahaya genç oyuncu transferi için hamle yaptı. Cim-Bom'un İspanya'nın Almeira takımında forma giyen Portekizli ön libero Samu Costa için girişimde bulunduğu ortaya çıktı. 2021 yılının Temmuz ayında Portekiz ekibi Braga'dan Alaves'e transfer olan genç yıldız için detaylı bir çalışma yapıldığı belirtildi. İspanyol ekibinde bu sezon 11 kez görev alan Costa kariyerinde 69 maçta ön libero, 16 maçta merkez orta, 1 maçta sol kanat ve 1 maçta ise 10 numara oynadı.

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