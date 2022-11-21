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Haberler Spor Kaf-Kaf hedeften saptı

Kaf-Kaf hedeften saptı

İzmir temsilcisi Ağrı 1970 deplasmanında aldığı 1 puanla üçüncü basamağa kadar geriledi, zirvedeki Yeni Mersin ile fark 8’e çıktı.

21.11.2022

Kaf-Kaf hedeften saptı
TFF 3. Lig 1. Grup'ta deplasmanda Ağrı 1970 Spor'la 0-0 berabere kalan Karşıyaka, hedeften saptı. Doğu ekibinden aldığı beraberlikle 23 puana ulaşan Kaf-Kaf, puanını 31'e çıkaran lider Yeni Mersin İdmanyurdu'nun 8 puan gerisine düştü. Üst üste aldığı 2 galibiyetin ardından Ağrı deplasmanında frene basan yeşil-kırmızılı takım, rakibi 52 Orduspor'un Karaköprü Belediyeyi yendiği haftada ikinci sıradaki yerini Karadeniz ekibine kaptırıp, üçüncü sıraya geriledi. Sezona direkt şampiyonluk hedefiyle başlayan İzmir temsilcisi 12 maçta 7 galibiyet, 2 beraberlik, 3 yenilgi aldı.

HÜCUMDA SORUN YAŞIYOR
BU periyotta 14 kez rakip fileleri sarsan Kaf-Kaf, kalesinde 6 gol gördü. Yeşil-kırmızlı ekip son 3 maçta ise kalesini gole kapattı. Yomraspor'u 1-0 (D), Amasyaspor'u 2-0 yendikten sonra Ağrı'dan 0-0'lık skorla dönen Karşıyaka, savunmada başarılı bir performans sergiledi. Karşıyaka bu sezon 4'üncü kez bir maçta gol sevinci yaşayamadı.
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