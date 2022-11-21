Menemen kayıp

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta Play-Off mücadelesi veren Menemen FK, Afyonspor deplasmanından da puansız ayrılarak yara aldı: 2-0. Karşılaşmaya her iki ekip de baskılı başladı. Maçın 9. dakikasında Menemen FK atağında Eren'in hatalı geri pasında Ziya'nın şutu kaleci Anıl'da kaldı. 11'de Olcay'ın ortasında Kaan'ın kafa vuruşunda kaleci Bora topu güçlükle kornere çeldi. 26'da Ege'nin şutunda kaleci Bora gole izin vermedi. İlk yarı golsüz eşitlikle sona erdi.



YİNE VARLIK GÖSTEREMEDİ

69'da Yavuz, hızla son çizgiye kadar inerek topu kale alanı içindeki Atakan'a yerden şık pasla aktardı. Atakan ayağının içi ile dokundu ve top ağlarla buluştu: 1-0. 75'te Menemen atağında Mertcan'ın yerde kaldığı pozisyonda hakem penaltısı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Ali Özgün topu auta atarak penaltıyı kaçırdı. 89'da gelişen Menemen atağında rakibine sert hareket ettiği iddiasıyla Afyonspor'dan Kaan ikinci sarı kartını gördü ve kırmızı kartla oyundan ihraç edildi. 90+6'da Eray savunma arkasına aktarırken topa dokunan Berat Tosun maçın skorunu belirledi: 2-0.



TÖRAYDIN'DAN 3 DEĞİŞİKLİK

MENEMEN FK Teknik Direktörü Özden Töraydın, geçen hafta oynanan Bursaspor maçında sahaya sürdüğü kadroda 3 değişiklik yaptı. Töraydın Afyonspor karşısında Oğuzhan Aydoğan, Atalay Gürel ve Mertcan Açıkgöz'ün yerine Ziya Alkurt, Seçkin Getbay ve Ali Özgün'e görev verdi. İzmir ekibinde Kadir Yazıcı, gördüğü sarı kart nedeniyle haftaya oynanacak Batman Petrol maçında cezalı duruma düştü.

KAZANMAYI UNUTTU

SARI-LACİVERTLİLER, Afyon deplasmanından da puansız ayrılarak adeta kazanmayı unuttu. İzmir ekibi Nazilli Belediyespor (D) ve Bursaspor'un ardından dünkü yenilgiyle mağlubiyet serisini üç maça çıkardı ve Play-Off hedefinde bir yara daha aldı. Ligde ilk haftalarda aldığı başarılı sonuçlarla zirveye kadar çıkan sarı-lacivertliler, dünkü yenilgiyle 10. sıradan 12. basamağa kadar geriledi.