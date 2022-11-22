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Haberler Spor Arkas ve Aydın’ın rakipleri belli oldu

Arkas ve Aydın’ın rakipleri belli oldu

22.11.2022

Arkas ve Aydın’ın rakipleri belli oldu
AXA Sigorta Kupa Voley'de çeyrek final eşleşmeleri dün belirlendi. Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Ankara Merkez Ofisi'nde gerçekleştirilen kura çekiminde Egelilerin de rakipleri belli oldu. Erkeklerde, İzmir ekibi Arkas'ın rakibi Bursa Büyükşehir Belediyespor olurken, Aydın BŞB ise Sarıyer Belediyespor ile eşleşti. Arkas çeyrek final müsabakasını deplasmanda, Aydın ekibi ise evinde oynayacak. Çeyrek final müsabakaları erkeklerde 21-22 Aralık, kadınlarda ise 14-15 Şubat ve 7-8 Mart 2023 tarihlerinde oynanacak. Kupada çeyrek final müsabakaları tek maç üzerinden yapılacak. Galip gelen takımlar, Dörtlü Final'e yükselecek. Diğer eşleşmeler şöyle: Erkekler; Ziraat Bankkart-Galatasaray HDI Sigorta, Hekimoğlu GCT BVİ-Fenerbahçe HDI Sigorta, Halkbank- TÜRŞAD, Kadınlar; VakıfBank-Galatasaray HDI Sigorta, Türk Hava Yolları-Kuzeyboru, Fenerbahçe Opet-Eczacıbaşı Dynavit.
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