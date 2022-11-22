Filede Aydın BŞB bayramı

Aydın Büyükşehir Belediyespor, voleybolda haftayı zaferle kapattı. Misli.com Sultanlar Ligi'nde deplasmandaki 3 maçını kaybeden Aydın BŞB, iç sahada taraftarının desteğini arkasına alıp fırtına gibi esiyor. Efeler'deki Mimar Sinan Spor Salonu'nda Kuzeyboru'yu 3-2, Bolu Belediyespor'u 3-1 ve son olarak 6. haftada İlbank'ı 3-0'lık skorlarla dize getiren Aydın'ın Sultanları, 6. maçında 3. galibiyetini aldı, 9 puanla 8. sırada yer aldı.

EFELER PLAY-OFF'A KOŞUYOR

Alpaslan Endüstri Erkekler Voleybol 1. Lig A Grubu'nda mücadele eden Aydın Büyükşehir Belediyespor'un Efeleri, 8. hafta mücadelesinde Balıkesir deplasmanında Bigadiç Belediyespor'u beş sette 3-2 yenmeyi başardı. Spor Toto 1. Lig'de ikinci sezonunu geçiren Aydın'ın Efeleri, 8. karşılaşmasında 5. galibiyetine imza atarken, 14 puanla 5. sıraya yükseldi.

GENÇ SULTANLAR GERİ DÖNDÜ

TVF Kadınlar Voleybol 2. Lig 7. Grup'ta mücadele eden Aydın Büyükşehir Belediyespor'un Genç Sultanları da, 5. haftada derbide Söke Belediyesi Saldos Voleybol'u beş sette 3-2 yenip, büyük sevinç yaşadı. İlk iki seti 25-13 ve 25-23 kaybedip 2-0 geriye düşen Genç Sultanlar, müthiş bir gerine dönüşe imza atıp sonraki setleri 25-23, 25-17 ve 15-13 kazanıp 3. galibiyetini aldı, 4. sıraya çıktı. Aydın BŞB, 6. haftada 26 Kasım'da Aydın Gençlik Hizmetleri'yle karşılaşacak.

İHSAN KARATAŞ