Bodrumspor’da Jahovic kayıp

SPOR Toto 1. Lig'de son iki maçını kaybeden Bodrumspor'da Adis Jahovic hayal kırıklığı yaşattı. Sezon başında Bodrum ekibinin ilk yabancı transferi olarak tarihe geçen Makedon forvet, geride kalan süreçte kendisinden beklenen patlamayı bir türlü yapamadı. Geride kalan süreçte 13 karşılaşmada forma giyen ve bu maçların sadece 6'sına ilk 11'de başlayan 35 yaşındaki tecrübeli golcü, takımı adına 2 gole imza atarken, iki golün de pasını verdi.

DÖRT MAÇTIR SUSKUN

YEŞİL-BEYAZLILARA büyük umutlarla transfer edilen Jahovic, son dört maçı ise boş geçti. Golcü ayak, Bodrum ekibinin kazandığı, 3-0 tamamlanan Eyüpspor maçında ve 5-0 biten Sakarya maçlarında birer gol atarken, Yeni Malatya, Keçiörengücü, Adanaspor, Altay, Ç.Rize, Erzurum FK, Bandırma, Bolu, Pendik ve Tuzla maçlarını boş geçti.

BERKE ÖZBAY