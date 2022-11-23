İngiltere tam not aldı

Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nda İran'ı 6-2 yenerek tarihinin en iyi başlangıcına imza atan İngiltere, basından tam not aldı. En son oynanan Avrupa Şampiyonası'nda finalde İtalya'ya mağlup olan Ada Ülkesi'nde gazeteler galibiyeti manşetlere taşıdı. Daily Telegraph, "Aslanlar şahlandı", Times, "Genç aslanlar İran'ı parçaladı", Daily Mail ise "Altı gol, kükreyen üç aslan ve kendinden geçen bir ülke." manşetiyle farklı galibiyeti tüm okurlarına duyurdu.

İRAN'A GÖNDERME YAPILDI

Gazeteler, İran'da 22 yaşındaki Mahsa Emini'nin gözaltında hayatını kaybetmesi nedeniyle Dünya Kupası'na yansıyan ve İngiltere maçına damga vuran protestoları da manşetten verdi. Metro gazetesi, İranlı futbolcuların milli marşlarını söylemeyerek protestolara destek vermesi için, İngiltere Futbol Federasyonunun sembolü aslanlarla oyuncuları özdeşleştirerek, "Aslanların cesareti" başlığını kullandı. "İran için bir maçtan daha fazlası" yorumunu yapan Guardian ise dünkü karşılaşmadan üzerinde "kadın" yazan büyük bir İran bayrağının fotoğrafını paylaştı.