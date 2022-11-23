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Haberler Spor Merkezefendi zaferini kutluyor

Merkezefendi zaferini kutluyor

Süper Lig’de Ege derbisinde Manisa BŞB’yi farklı mağlup edip üst üste üçüncü galibiyetini alan Denizli temsilcisinde yüzler gülerken, başantrenör Aktaş iddialı...

23.11.2022

Merkezefendi zaferini kutluyor

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Ege derbisinde evinde Manisa Büyükşehir Belediyespor'u 95-79 yenen Yukatel Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket büyük sevinç yaşadı. Ligde 3'te 3 yapan Denizli temsilcisinde başantrenör Zafer Aktaş, gelecek için iddialı konuştu. Zorlu bir maçı daha geride bıraktıklarını ifade eden Aktaş, "Hücum ritmimizi erken bulmamız maçı erken götürmemizi sağladı. Savunma kısmında da belli periyotlarda ciddi anlamda efor verdik. Hücum ribauntlarında çok sıkıntımız oldu, rakibe çok ribaunt verdik. Orayı biraz daha kontrol edebilsek daha rahat olabilirdi" dedi.

Taraftara da teşekkür eden Zafer Aktaş, "Gerçekten Denizli halkı basketbolu seviyor ve bu takım ligi hak ediyor. İkinci paragrafı da Arca Tülüoğlu'na açmak istiyorum. İnanılmaz bir müdafaa yaptı, hücumda da çok etkili oynadı.Türk oyuncularımızdan bu performansı görmek bizi çok mutlu ediyor" ifadelerini kullandı. Denizli temsilcisi, 8. hafta maçında 26 Kasım Cumartesi İzmir'de Pınar Karşıyaka'nın konuğu olacak.

SEBAHATTİN ALP

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