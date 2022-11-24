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Haberler Spor Beşiktaş’tan sürpriz atak

Beşiktaş’tan sürpriz atak

24.11.2022

Beşiktaş’tan sürpriz atak
BEŞİKTAŞ'TA teknik direktör Şenol Güneş, orta sahadaki skor sıkıntısını gidermek isterken yönetim de harekete geçti. Ocak ayında kadrosunu güçlendirmeye hazırlanan Beşiktaş'ta orta alan için sürpriz bir isim gündeme geldi. Beşiktaş, Kıbrıs Rum Kesimi'nin Pafos takımında forma giyen Onni Valakari'yi radarına aldı. 23 yaşındaki oyuncuya Şenol Güneş'in de sıcak baktığı belirtilirken ocak ayında bu transfer için nabız yoklanacak. Takımıyla sözleşmesinin son sezonunda bulunan Valakari, Pafos, Tromsö ve Turun takımlarında forma giydi. Finlandiyalı futbolcu, 162 resmi maçta görev aldı. Valakari, 55 gol atarken 18 de asiste imza attı.
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