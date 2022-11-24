Bornova FK’dan anlamlı hareket

BÖLGESEL Amatör Lig (BAL) 9. Grup'ta aldığı başarılı sonuçlarla zirvede yer alan Viven Bornova FK sahadaki başarısının yanında sosyal sorumluluk projeleriyle de dikkat çekiyor. Teknik direktör Ali Çalış yönetiminde geride kalan 8 karşılaşmada mağlubiyet yüzü görmeyen ve bu süreçte sahadan 6 galibiyet, 2 de beraberlikle ayrılan yeşil-siyahlılar, geçtiğimiz pazar günü oynanan Çiğli Belediyespor maçı öncesinde LÖSEV (Lösemili Çocuklar Vakfı) ile bir farkındalık organizasyonuna imza attı. Bornova Stadı'nda kurulan stantta lösemili çocuklar için bağış toplandı. Yapılan açıklamada, "Sezon başından beri sadece futbolla değil, toplumsal konularla ve sosyal sorumluluk projeleriyle de yakından ilgilenen bir kulüp olmak en önemli mottomuz oldu. Bölgesel Amatör Lig'de ilk kez yapılan bu etkinliğin diğer kulüplerimize de ilham olmasını diliyoruz" denildi.

BERKE ÖZBAY