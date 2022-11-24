Buca 1928’de sakatlık soku

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta averajla zirvede yer alan Bucaspor 1928'de sakatlık şoku yaşanıyor. Sarı-lacivertlilere sakatlıkları bulunan Abdullah Balıkuv ve Lokman Gör'den kötü haber geldi. İki savunma oyuncusunun da yapılan kontrollerinde ilk yarıyı kapattıkları öğrenildi. Sol bek Abdullah Balıkuv, ligin 14. haftasında oynanan 1461 Trabzonspor karşılaşmasında 46. dakikada sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalmıştı. 28 yaşındaki futbolcu ayağında oluşan ödem nedeniyle yeni çekilebilen MR sonuçlarına göre 4 hafta forma giyemeyecek. Bucaspor 1928'in son oynadığı Adıyaman FK maçının 48. dakikasında sakatlanarak sedye ile sahayı terk eden Lokman Gör'ün de yapılan tetkiklerden sonra üst adele sorunu yaşadığı öğrenildi.

YALÇIN FORMA GİYECEK

DENEYİMLİ stoper Lokman da Abdullah gibi ligin devre arasına kadar oynanacak olan Zonguldak Kömürspor, Van Spor, İskenderunspor ve Diyarbekirspor maçlarında forma giyemeyecek. Sarı-lacivertlilerde kalan maçlarda tecrübeli stoperin yerine Yalçın Eycan'ın formayı giymesi bekleniyor.