G.Saray’da dev takas

GALATASARAY, ara transfer döneminde önemli bir transfere imza atmaya hazırlanıyor. Sarı kırmızılılar, Yunus Akgün'ün sezon başından bu yana istenen performansı gösterememesi nedeniyle genç oyuncuyla yollarını ayırmayı planlarken, Aslan yıldız ismin alternatifini de buldu. G.Saray, Yunus Akgün-Doğukan Sinik takası için Hull City ile görüşmelere başladı. İki oyuncunun da bu takasa sıcak bakması kurmayları sevindirdi. Yunus'un G.Saray'dan ayrılmak istediği bilinirken, Antalya'dan giden Doğukan Sinik'in de Hull City'de mutsuz olduğu öğrenildi. İngiliz takımının henüz son kararını vermediği ve görüşmelerin sürdüğü belirtildi.

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