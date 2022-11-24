Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Manisa Futbol Kulübü, 2023 senesinde maçlarını Manisa 19 Mayıs Stadı'nda oynamaya hazırlanıyor. Halen Mümin Özkasap Tesisleri'ndeki stadı kullanan siyah-beyazlılara, Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu'ndan müjdeli haber geldi.

Manisa'da temaslarda bulunan Bakan Kasapoğlu, kulüp başkanı Mevlüt Aktan ve başkan vekili Engin Anlı'yla beraber, 19 Mayıs Stadı'nda incelemelerde bulundu. Bakım ve onarım çalışmaları devam eden statta çalışmalarla yakından ilgilenen Bakan Kasapoğlu, emektar stadın yeni seneye yetişeceğini açıkladı.

Stadın bir aya kadar teslim edileceğini söylediğini belirten başkan Aktan, "Zemin, soyunma odaları, dış cephesi, tribünler, koltuklar, localar yenilendi. Bizim maçlarımızı oynamamız için iki eksik kaldı. Birisi Passolig uygulamasının yapılması, ikincisi ise aydınlatma. Bu konuda da bakanımızdan söz aldık. En kısa sürede tamamlanacağını söyledi. Ayrıca yeni bir ihale olacak ve yan tribünler de kapanacak, çevre düzenlemesi yapılacak" diye konuştu.

ÇERÇİ'YE TEBRİK

GENÇLİK ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, gençlere ve spora yönelik çalışmalarından dolayı Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi'yi kutlayarak, "Başkanımız hakikaten hem genç hem spor odaklı güzel çalışmalara imza atıyor. Biz de tüm bu başarılı çalışmaları destekliyoruz" dedi.

Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik'le de buluşan Kasapoğlu, yapılan kaykay Pisti'ni inceledi, çocuklara kaykay ve kask hediye etti.

ÜMİT YÖNEY